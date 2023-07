Médicos de sanidad pública alemana piden más apoyo para afectados por vacunas anticovid

EL NUEVO DIARIO, BERLÍN.- El presidente de la Confederación de Médicos de la Sanidad Pública (KBV), Andreas Gassen, pide más apoyo a las personas afectadas por daños derivados de las vacunas contra la covid-19, al tiempo que indicó que una dosis de refuerzo «podría tener sentido» para los grupos de riesgo en otoño.

«Me parece que el apoyo del gobierno y las compensaciones para daños derivados de la vacuna todavía no funcionan del todo Hay decepción e insatisfacción entre las víctimas de la vacunación», dijo en una entrevista que publica hoy el «Neue Osnabrücker Zeitung».

Agregó que «en este contexto, no debe crearse la impresión de que, porque los afectados no encajan en la imagen de una vacunación contra el coronavirus sin riesgos, no se les escucha ni se les toma en serio».

Señaló que «hubo una presión política y social masiva» en cuanto a vacunarse contra el coronavirus.

«En este sentido, lo menos que se puede hacer realmente es proporcionar la atención adecuada y compensar a aquellos que han sufrido un daño», subrayó, y añadió que «sería totalmente inaceptable que el Estado eludiera ahora su responsabilidad».

Hasta mediados de junio, las autoridades regionales correspondientes habían recibido casi 9.000 solicitudes de reconocimiento de daños derivados de la vacuna, de las cuales alrededor del 11 % se han considerado como tales, mientras muchas otras siguen pendientes.

En Alemania, casi 65 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, lo que corresponde al 77,9 % de la población.

Gassen subrayó que sigue vigente que «las vacunas contra el coronavirus son seguras, pero no están completamente exentas de riesgos».

Por otra parte, señaló que el coronavirus seguirá formando parte de la situación infecciosa general, aunque posiblemente el nivel de inmunidad sea mejor que en el caso de la gripe.

«Sin embargo, la protección no dura eternamente, por lo que podría tener sentido dirigirse de nuevo en otoño al grupo de personas a las que también se aconseja la vacuna contra la gripe, para que vuelvan a vacunarse contra el coronavirus», dijo.

Al mismo tiempo, aconsejó sensibilidad y recordó que en estos momentos todos están «hartos» del coronavirus.

«Para la mayoría de la población, el coronavirus ya no supone una amenaza seria. Sólo en el caso de los grupos de riesgo es diferente», señaló.

