Médicos de Puerto Rico advierten riesgo de contagio por niños que visitaron Disney

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, alertó este miércoles de la llegada de niños contagiados por la covid-19 tras viajar a los parques de Disney en el estado de Florida (EE.UU.), en momentos en que la isla se prepara para la reanudación de clases presenciales.

“Tú no sabes quién está al lado mío en el ‘mall’ y los ves corriendo. Sobre todo, lo más que me aterra, es que he admitido a un montón de niños en el hospital con la covid-19 que vienen de Disney”, indicó Ramos, aunque sin aportar cifras concretas.

En medio de esta alerta, las autoridades puertorriqueñas trabajan en la apertura de las escuelas, que se producirá, de forma escalonada, a partir del 1 de marzo.

Ramos, en declaraciones a medios locales, indicó que las escuelas tienen el efecto de espacio burbuja al tratarse de lugares más controlados que los centros comerciales, restaurantes y parques de diversión.

El médico indicó que las escuelas son una burbuja, ya que de salida allí solo acuden estudiantes y el personal educativo.

Dijo que, sin embargo, en otros lugares se puede ver a los niños desplazándose de un lugar a otro, el caso de los centros comerciales.

Ramos, que ha recomendado el reinicio de clases desde el año pasado, señaló que las guías de la Academia Americana de Pediatra se basaron en las recomendaciones que hizo el capítulo de Puerto Rico y que se realizó antes de que hubiera vacunas.

Ramos sostuvo que le preocupa el daño a la salud mental de los estudiantes por estar ya cerca de un año alejado de las aulas.

El galeno aclaró que mientras el hospital estaba vacío por el miedo a contagiarse, la unidad de salud mental ha permanecido a pleno rendimiento desde que empezó la pandemia.

Ramos aseguró que, de hecho, ha permanecido llena como nunca había estado antes.

“Los nenes que necesitan estructura, como los nenes autistas, necesitan volver a las clases presenciales lo más pronto posible con todas las medidas de seguridad”, subrayó Ramos.

La vuelta a las escuelas será posible gracias a la orden ejecutiva 2021-017 que establece que desde el próximo 1 de marzo se permitirá la reapertura gradual y parcial de las escuelas de los sistemas público y privado de Puerto Rico, sujeta a que cumplan los protocolos establecidos y publicados por el Departamento de Salud.

Sobre ese asunto, el legislador independentista Denis Márquez dijo este miércoles que es “inaceptable” que los criterios epidemiológicos y de salud para el inicio de las clases presenciales en medio de la covid-19 queden en manos de los directores de las escuelas y no en el Departamento de Salud.

El número de fallecidos por la covid-19 en Puerto Rico, que es territorio estadounidense, ha superado los 2.000 y se sitúa en 2.007 (ayer martes, 1.986), según la información suministrada hoy por el Departamento de Salud.

El informe del Departamento de Salud además reportó 21 muertes adicionales confirmadas por la covid-19.