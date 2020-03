Médico salubrista propone medidas a Danilo Medina para frenar propagación del COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La doctora Martha Butler de Lister, médico salubrista, envió este martes una carta al presidente Danilo Medina, en la cual le recomienda cinco puntos fundamentales para frenar la propagación del COVID-19 en el país.

Entre los puntos están: poner en marcha una cuarentena de 24 horas por dos semanas, ampliar el acceso a pruebas, sólo PCR para identificar, aislar y tratar y proveer urgentemente espacios equipados para cuidado crítico.

De igual manera, la profesional de la salud le está proponiendo al jefe de la nación el aislamiento y dotar de los insumos necesarios para proteger a todo el personal de salud; así como también, seguir facilitando información oportuna, llana y veraz a la población de fuente oficial.

A continuación el documento íntegro enviado por Butler de Lister al presidente de la República:

31 de marzo, 2020

Señor

Licdo. Danilo Medina Sánchez

Presidente Constitucional

de la República Dominicana

Excelentísimo Señor Presidente,

Dios le bendiga!

Reciba un cordial saludo y una muestra de solidaridad ante el momento que vive la nación tras el impacto del COVID -2019. Me dirijo a usted como creyente y salubrista, con experiencia de varias décadas y frentes de batalla.

Usted ha reclutado a las mentes más preclaras del país y ha buscado su consejo para conducir la nación en medio de esta grave crisis sanitaria. Durante más de un mes he visto y leído a colegas de gran sabiduría y experiencia, locales e internacionales, que dan seguimiento al avance de esta pandemia en nuestro país y escuchado sus planteamientos oportunos y científicamente sólidos, aun considerando ellos, con gran humildad, que es un virus nuevo y su comportamiento podría sorprendernos más.

Estoy muy de acuerdo con casi todas las medidas tomadas por la Comisión de Alto Nivel que usted ha designado, y respeto profundamente a sus ministros y asesores que vienen dando el frente estratégico, la perspectiva clínica y guiando la respuesta cívica que amerita la ocasión. Igualmente, me identifico con lo planteado en el comunicado del Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas organizadas, así como con preocupaciones y sugerencias expresadas por varios sectores no médicos, que representan a otras disciplinas que merecen respeto e inclusión. Hago referencia a la carta pública de los notarios (27-03-2020) y los del sector construcción (30-03-2020), publicadas en la prensa nacional. En fin…buen consejo no le ha faltado.

Como sierva de Dios, le escribo para dar seguimiento a las palabras que dirigió a la nación en su primera alocución pública sobre este tema. Al concluir, usted citó la Biblia en 2da. Crónicas 7:14

¨si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra¨.

Fue una forma hermosa de cerrar su discurso al pueblo. Quedé a la expectativa de su accionar en consecuencia. Mas hoy le digo…Dios no puede ser burlado. Es preciso que usted conduzca al pueblo a un verdadero arrepentimiento apoyando y apoyado por quienes honran a Jesús en nuestro país. Hacerlo con la urgencia y energía con la que ha asumido la respuesta a este reto a la Salud Pública. Es necesario que de verdad nos humillemos delante de Dios, pidamos perdón como pueblo, buscando resarcir, restaurar y sanar la nación.

Es tiempo de postrarnos delante de Dios con genuino arrepentimiento. Humillarnos pidiendo perdón como nación, como el pueblo dedicado por nuestros patricios al Señor, como se evidencia en nuestra bandera. Arrepentirnos por no respetar los estatutos perpetuos, los mandamientos santos de Honrar a Dios y Amar al Prójimo; por la falta de amor que como pueblo hemos practicado, distraídos por la política, el afán de bienes materiales y placeres pasajeros, permitiendo la corrupción a todos los niveles, tolerando la impunidad y mil males más como son los abortos…feminicidios…muertes maternas y neonatales, etc. que día a día acaban con la vida de muchos en nuestro país. En fin, la lista es larga, y lesiona a nuestro país y a nuestra gente física, moral, emocional y espiritualmente.

Debemos ser transformados por la Palabra para que podamos vivir Coram Deu. Por favor, obedezca a Dios, actúe ya mismo, sea el líder que está llamado a ser en este tiempo de tribulación. No espere que arrecie la ira de Dios. Dios ha entregado a Jesús su hijo amado por nosotros para que tengamos vida eterna. Este virus o cualquiera de mil otras patologías han de terminar con nuestro cuerpo tarde o temprano, más la vida eterna sólo será para aquellos que reconozcan a Jesús como el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie llegará al Padre, sino es por medio de Jesús.

Ahora hay que seguir haciendo frente a la realidad que se nos ha venido encima y dar respuesta con un sistema que, a pesar de los extraordinarios avances en infraestructura, aun no es capaz de dar respuesta a una crisis sanitaria de estas dimensiones dadas las limitaciones en personal e insumos disponibles. Desde la experiencia en VIH-SIDA, respetuosamente aporto algunas sugerencias:

1. ¨Cuarentena¨: poner en marcha ya mismo y sin demoras, la cuarentena 24x 7 por dos semaas para todos. Debió ser antes, más aún estamos a tiempo de bajar el número de infectados y afectados evitando mayor sufrimiento humano y el desplome del sistema de salud. Prolongarlo afectaría más aun la economía a largo plazo, sobre todo al sector turismo.

2. Pruebas: continuar la estrategia de ampliar el acceso a pruebas, sólo PCR para identificar, aislar y tratar; las pruebas rápidas que miden anticuerpos son de uso debatible en esta etapa. Podrían considerar usar las GeneXpert que sí detectan partículas virales del SARS-CoV-2 para definir curso de acción en pacientes sintomáticos que llegan a los hospitales. (https://www.youtube.com/watch?v=SVeh61N_aRo) Ver Cepheid info video con Dr. David Persing para manejo de pacientes. Hay experiencia en RD en el PNTB-MSP, podrían usar a ese personal comunitario y los consultorios como vía de acceso.

3. Atención:

a. proveer urgentemente espacios equipados para cuidado crítico y aislamiento con los insumos necesarios para proteger a TODO el personal de salud. Habilitar infraestructuras existentes para estos fines, desde naves industriales hasta centros de convenciones y estadios.

b. tiempo de guerra, estrategia de guerra. Así como los militares organizan sus contingentes para la batalla y se rotan para evitar la fatiga, así mismo debe hacerse en los hospitales, trayendo refuerzos a las zonas de mayor impacto. Podrían considerar incluir los cientos de profesionales de la salud que esperan su reválida. Cubanos, colombianos, venezolanos, haitianos, etc. que moran entre nosotros, dándoles el privilegio de ejercer sus profesiones en nuestro país y servir a la nación que les ha acogido.

c. telemedicina. Usar la tecnología para que los profesionales se apoyen entre sí en el manejo de casos complicados.

4. Comunicación:

a. seguir facilitando información oportuna, llana y veraz a la población de fuente oficial.

b. enfocar los mensajes a las audiencias metas distintas; auxíliese de los jóvenes publicistas, ¨influencers¨ de cada segmento poblacional y las redes sociales con la misma creatividad y eficiencia con que se hacen las campañas electorales.

c. no olvidar a la población haitiana y hacer mensajes en creole a pasar por sus chats y messengers.

d. ofrecer más claridad en pasos a dar para facilitar los apoyos a empresas y sus colaboradores.

5. Movilización e involucramiento de otros sectores:

a. movilizar las redes locales que tienen el oído del sector.

b. asegurar un espacio de cooperación con los gremios y asociaciones profesionales para eficientizar la respuesta. Es tiempo de unidad.

c. involucrar aún más a la sociedad civil para la concienciación de sus zonas.

d. junto al empresariado buscar soluciones locales, para producir equipos e insumos para equipar y proteger a todos. También para seguir afinando las ayudas económicas a la población.

e. explorar junto a las agencias de cooperación una mayor flexibilidad en el uso de los recursos para abordar esta pandemia.

Proverbios 11:14 En la multitud de consejeros está la sabiduría… Le pido encarecidamente que escuche y actúe conforme las recomendaciones de sus asesores… requiere acción, sino sólo es teoría.

Si tomamos como referencia lo sucedido en otros países, las cosas se pueden poner peor (ver análisis realizados por Oceans in Health).

Más si logramos la intervención del Altísimo a nuestro favor, todo puede cambiar; sólo recuerde a Moisés.

Éxodo 14:

13 y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.

14 Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.

15 entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen.

16 y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco.

Dios le de sabiduría, entendimiento y valentía para el momento histórico en el que le ha tocado liderar a nuestra nación. Por condiciones de salud me veo obligada al manejo virtual, más estoy a su orden.

Shalom,

Dra. Martha Butler de Lister

Médica Salubrista

Mbutlerdelister@Gmail.com

