Médico puertoplateño reitera efectividad del uso de la Ivermectina en pacientes afectados con COVID-19

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- Tras el surgimiento de distintos criterios que difieren sobre el uso de la Ivermectina para tratar a pacientes afectados con el virus COVID-19, el medico puertoplateño José Natalio Redondo Galán, volvió a destacar la efectividad del referido fármaco.

Dicho galeno mediante un escrito publicado en su cuenta de Facebook con el título: “Ivermectina. buena o mala?”, en donde asegura que tiene a mano más de 30 estudios que soportan la efectividad de la Ivermectina, tanto en el laboratorio como en la clínica, en el manejo temprano del COVID-19.

Redondo Galán, agrega que posee al menos 4 metaanálisis muy serios que lo comprueban, en más de 10 mil pacientes no solo en la Republica Dominicana, sino, en todo el mundo y advierte que, si eso no es probatorio de su efectividad, entonces él no es médico.

El referido médico y empresario turístico retó a los tradicionales opositores del uso de la Ivermectina, a que muestren un estudio serio demostrando lo contrario ya que “ya está bueno de jugar con la población, se debe pasar a los hechos y dejar a un lado los intereses malsanos”.

No obstante, la aplicación de este fármaco en pacientes afectados por el coronavirus continúa generando muchas controversias en el país que fue una de las primeras naciones del mundo que empezó a usar el mismo para tratar dicha afección viral.

A principios de la cursante semana, el Ministerio de Salud Pública informó que nunca ha incluido formalmente la Ivermectina dentro del protocolo de manejo de pacientes afectados por el SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del Coronavirus (COVID-19).