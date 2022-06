Médico de Cotuí agota agenda de formación en Cartagena, Colombia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANCHEZ RAMÍREZ.- El destacado médico de Cotuí, Waldy Estrella, se encuentra en estos momentos agotando una importante agenda de formación en su carrera en Cartagena, Colombia, donde cursa una especialidad en cirugía plástica y participa en un congreso que agrupa un nutrido equipo de especialistas de esa nación suramericana y de otros países.

Este entrenamiento que recibe Estrella en el marco del Congreso “The Best Congress in the Galaxy”, impartido por médicos de una larga trayectoria y experiencia y ha sido definido como el más importante para el ejercicio de la cirugía plástica corporal de alta definición 3D, así como de otras áreas como facial, senos, glúteos, entre otros.

Dentro de las personalidades del mundo de la cirugía plástica, participa el doctor Alfredo Hoyos y convergen cirujanos provenientes de los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Londres, España, Brasil, Turquía, Cuba, Italia, Suiza México, Perú, Ecuador, Argentina y Portugal.

Trayectoria de su trabajo sin fines de lucro en Sánchez Ramírez

El reconocido médico Waldy Estrella es conocido en este municipio por los aportes realizados a personas de escasos recursos, quienes padecen de pie diabético y otras afecciones.

