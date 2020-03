Médico afectado por  coronavirus también se reunió con jefe de la Policía

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO. -El médico infectólogo que dio positivo a la prueba del coronavirus compartió de cerca con el director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, durante una reunión en la sede de la institución el pasado miércoles entre 9 y 10 de la mañana.

Sin embargo, el jefe policial aclaro que le han hecho dos pruebas entre anoche y hoy y que ambas salieron negativas. Tampoco ha presentado síntomas.

El doctor Héctor Balcácer, quien además de un eminente médico y catedrático es coronel de la Policía, confirmó ayer que dio positivo a la prueba del COVID-19.

En su calidad de oficial y especialista, Balcácer participó en una reunión encabezada por el director de la Policía con oficiales responsables de áreas para orientar sobre las acciones a tomar durante el Estado de Emergencia Nacional anunciado por presidente Danilo Medina.

Balcácer dijo que efectivamente dio positivo al Covid-19.

El especialista explicó que se hizo la prueba luego de sentir algunos síntomas de la enfermedad tras haber participado en dos programas de televisión orientando sobre la enfermedad.

“Quiero aclarar que no sabía que tenía coronavirus cuando participé de esas entrevistas. En el día de ayer me hice la prueba al coronavirus y salí positivo. Tuve presencia en dos programas en la mañana. Tenía agendado tres programas más que inmediatamente suspendí porque cuando salía de uno de los programas me sentí con escalofríos”, expresó Balcácer en un mensaje difundido por Whatsapp.

