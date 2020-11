Medicina de lo científico a la plusvalía del capital

Muchos médicos no han perdido la sensibilidad, a lo que da pábulo el ejercicio de esa carrera universitaria al verse los galenos frente a los pacientes llenos de vicisitudes, pero la sociedad capitalista ha ido corrompiendo los sistemas de salud pública y al mismo tiempo desde los Estados se incentiva la medicina privada para favorecer estos los intereses del capital.

Se trata de un afán despiadado por la acumulación de capitales, a veces hasta entregas de inversiones públicas en plantas físicas al capital privado través de patronatos, probablemente en muchos casos involucrando a funcionarios en las inversiones privadas en el sector salud.

El problema es que el Estado parece ser que el Estado no quiere dar un buen servicio de salud a la ciudadanía, si no estimular la intervención del sector privado en la medicina, como resultado se estimula la alianza del Estado con la empresa privada (con los ricos). Al mismo tiempo, el Estado se descarga de una responsabilidad social que es el proporcionarle a la población en general un servicio de salud eficiente para proteger vidas humanas.

Es fenómeno es mundial, con la excepción de algunos pocos países, como China que vive bajo un capitalismo de Estado y Estados socialistas como el de Cuba, Corea del Norte y Vietnam.

Todo parece indicar que en esos Estados la pandemia del COVID-19 está controlada, ya que el Estado ejerce un mayor control sobre la ciudadanía y esta tiende acatar, lo que no se puede lograr mucho en una sociedad basada en la economía de mercado donde se le estimula mucho al consumo y las personas son más proclives a caer una alienación provocada por el mercado. Sin embargo, no podemos negar que la pandemia ha puesto en evidencia que el ser humano necesita la interacción personal, por lo que se ve la resistencia de algunas personas a tomar las medidas para prevenir el contagio.

Ahora bien, en el caso del Estado dominicano se sigue hablando de las alianzas públicos-privadas, lo que casi de seguro no solo tocaría la minería, el turismo, industrias, carreteras, aeropuertos, etc., sino también los servicios de salud.

Ello no contribuiría a que los servicios de salud mejoren en el sector público, todo lo contrario a que empeoren, porque a los inversionistas lo que le interesan son sus ganancias no la salud de la población. En este país se ha visto que llevan de emergencia a un paciente a una clínica privada y no lo internan porque se enteran que no dispone de dinero para su internamiento.

El profesor Dato Pagán Perdomo me justifico su ateísmo, porque vio a un sepelio de un difunto que no lo querían dejar entrar por una puerta de una iglesia por falta de dinero de los dolientes, pero cuando apareció alguien que pagó permitieron el paso.

Para su razonamiento la discriminación social se daba en la iglesia y esta aparecía como si fuera un negocio; la medicina privada es un negocio, como lo son las grandes empresas farmacéuticas a nivel internacional, por lo que la pandemia puede hacer grandes estragos en la población y morir millones y millones de seres humanos en el mundo.

Las alianzas públicos-privadas son un anatema, no quería decir una maldición que es sinónimo de anatema, para la salud y para el bienestar de la población en general, porque lo que van a favorecer es a un grupo de inversionistas y estos lo que piensan es en la plusvalía que generan sus inversiones.

Hay que detener la pandemia, pero esto solo se puede lograr es con una gran intervención del Estado fortaleciendo la salud pública, de lo contrario los cementerios van a ser pequeños y resultarán insuficientes. El gobierno, o los gobiernos, tienen que buscar persuadir a la población -especialmente a los jóvenes- de que el asunto de la pandemia no es un juego de muchachos.

No es hablando de alianzas del Estado y el capital privado como problemas como este se van a resolver, como tampoco se van a resolver muchos otros problemas, porque las inversiones privadas no obedecen al interés social general. Narciso Isa escribió un artículo publicado en El Nacional, relacionado con este escrito, el cual no tiene desperdicios. No es el primero que él escribe en esa línea.

En su primer párrafo dice: “No hay cosa más perjudicial al derecho a la salud que negociar con ella y las enfermedades, y la realidad es que corporaciones globales están manipulando la pandemia para obtener súper-ganancias”.

Lo comparto, pero veamos que dice más adelante: “La vacuna, como mercancía, con precio asignado para generar plusvalía, es un negociazo… Es penoso que la OMS haya devenido en un mecanismo condicionado y/o tutelado -mediante diversas conexiones comerciales y financiamientos privados- por grandes laboratorios farmacéuticos y firmas productoras de equipos médicos de alta tecnología, incluido el accionar de los Bill Gates (quien financia más del 80% de su presupuesto y está detrás de una de las vacunas preferidas), los Soros, Rockefeller…; lo que conduce a favorecer protocolos afines con esos interés y bloquear propuestas alternativas o combinaciones de bastante calidad, sin dejar de reconocer que por fin se han incorporado los anticoagulantes al tratamiento del COVID, algo que se propuso desde el inicio de la pandemia.

Entre las vacunas, las rusa, china y cubana, no son preferidas porque se ofertan en forma gratuita; mientras con un silencio calculado se pretende ocultar que las vacunas de menores riesgos son las orales, que entre otros países, Argentina y Cuba están emprendiendo con buen pronóstico. Sobran, pues, los motivos para desterrar el negocio capitalista en salud, que ya le arrancó al país 40 millones de dólares”. Por considerar de interés a quien me lea, cito estos párrafos y fragmentos de párrafos.

Ahora, para concluir, debo decir que en una conversación con la decana de la Facultad de medicina de la UASD, hace casi un año de eso, ella me dijo que la medicina como ciencia se ha desarrollado, pero que los pobres se han quedado sin los servicios de salud, que lo planteado en Alma Ata en 1978 ha sido un fiasco porque no se ha llevado a la práctica. Creo que la Facultad de ciencias de la Salud de la UASD debe tener un rol más protagónico en la actual pandemia, pero si no lo ha sido es porque el Estado no ha querido que así sea.

Por Francisco Rafael Guzmán F.