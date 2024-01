Medias Rojas se sumergen profundamente para mejorar el pitcheo

Brayan Bello.

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Una de las principales prioridades de Boston en la temporada baja era mejorar su pitcheo. No sólo en el campo de las Grandes Ligas en 2024, sino en todas las áreas.

La temporada pasada, los Medias Rojas terminaron 22º en efectividad de lanzadores abridores (4.68) y 20º en efectividad de lanzadores de relevo (4.32). Sólo un lanzador, Brayan Bello, hizo más de 25 aperturas mientras el personal del club estaba acosado por varias lesiones. Además, no hubo muchos refuerzos de alto nivel en las ligas menores, ya que los ocho mejores prospectos de Boston al final de la temporada pasada eran jugadores de posición .

Los Medias Rojas hicieron una importante incorporación al roster de la temporada baja con el derecho Lucas Giolito, pero también canjearon al as Chris Sale. El equipo sigue en conversaciones sobre objetivos de agentes libres y posibles cambios, pero el presidente de operaciones de béisbol, Craig Breslow, sabe que para que Boston tenga éxito en 2024 y más allá, tiene que mejorar algo más que el producto en el campo.

“Mi evaluación honesta es que, en relación con el desarrollo de los jugadores de posición, nuestro desarrollo de lanzadores es deficiente”, dijo Breslow durante una entrevista en el Fenway Rundown Podcast.

El nuevo entrenador de lanzadores, Andrew Bailey , y el director de lanzadores, Justin Willard, fueron contratados para corregir esa debilidad, y lo que Breslow ha visto de ellos hasta ahora lo convence de que el equipo está en el camino correcto.

“Hemos pasado mucho tiempo juntos. Se han dirigido a los entrenadores [y] jugadores, y realmente estamos alineados en términos de cómo pretendemos desarrollar lanzadores”, dijo Breslow.

“Es realmente importante que nos responsabilicemos de crear los mejores entornos de desarrollo posibles para nuestros jugadores. Creo que podemos señalar a Andrew ajustando y desarrollando estos planes de jugadores y pasando una hora en Zoom con cada uno de nuestros lanzadores, hablando sobre las oportunidades de desarrollo que existen, cuáles son sus fortalezas y cómo imaginamos optimizar sus actuaciones como un punto material. de evidencia hacia eso”.

A medida que continúan las mejoras internas, los Medias Rojas todavía buscan mejorar su lanzamiento externo. El día que contrataron a Breslow , el presidente del equipo, Tom Werner, dijo que Boston iría “a toda velocidad” para fortalecer la plantilla durante la temporada baja. Breslow reconoció que el club no ha cumplido ese estándar hasta ahora.

«Necesitamos alinearnos con el jugador adecuado en el momento adecuado», dijo. “Hasta ahora, francamente, no lo hemos hecho. Pero eso no significa que no lo haremos.

“Mi esperanza es que podamos poner en el campo un equipo emocionante, dinámico y exitoso en poco tiempo. Pero también sé que estar aquí en enero y hacer ese tipo de declaraciones probablemente sea bastante vacío”.

Detrás de Giolito, Breslow dijo que se siente bien acerca de la “competencia bastante profunda” por los puestos de rotación entre algunos de los brazos más jóvenes del equipo. Es decir, Tanner Houck, Garrett Whitlock y Josh Winckowski, quienes tendrán todas las oportunidades para comenzar.

Ha habido rumores sobre el interés de los Medias Rojas en sumar a un abridor en lo más alto del mercado de agentes libres, como Blake Snell o Jordan Montgomery. Breslow no descartó una posible coincidencia con uno de esos lanzadores. Sin embargo, añadió que no cree que tenga sentido «sacrificar victorias futuras en favor de victorias exclusivamente [de 2024]».

«Creo que lo que estamos buscando es la oportunidad de mejorar las perspectivas a corto plazo y al mismo tiempo construir alrededor del grupo central de jugadores de posición para que no estemos simplemente comprando un campeonato de Serie Mundial por un año», dijo Breslow. «Pero tenemos esta ventana en la que competimos por la división y, ya sabes, por los campeonatos de la Serie Mundial año [tras] año».

Tal respuesta podría no agradar a los fanáticos de Boston que podrían estar clamando que el club haga grandes cambios tras su tercer último puesto en cuatro temporadas en la División Este de la Liga Americana. Breslow dijo que siente empatía por ellos.

«Los fanáticos están frustrados, decepcionados y enojados, y con razón, porque les importa», dijo. “Es una de las cosas más atractivas de jugar en Boston o trabajar para los Medias Rojas. Solo me gustaría agregar que nosotros también estamos frustrados y que nos preocupamos junto con nuestros fanáticos. Estos últimos puestos son tan inaceptables para nosotros como para los aficionados”.

Relacionado