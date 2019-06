Medias Rojas fueron a Londres en un súper avión “Crystal Skye Boeing 777”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de completar su serie en el Fenway Park la tarde del miércoles, los Medias Rojas se fueron de gira. Pero no a un destino cualquiera: Viajaron a Londres, donde chocarán en dos juegos históricos con los Yankees de New York este fin de semana.

Un avión normal no hubiese sido adecuado para un viaje de tal magnitud. La ocasión exigía algo especial. Y vaya que Boston viajó en un súper avión, con un “comedor de lujo más bar incluido”.

Esas son algunas fotos de la parte de adentro del Crystal Skye Boeing 777, el avión de alquiler más grande del mundo. Tiene de todo: Cuatro mesas de comedor, un chef abordo y hasta pantallas de televisión de 24 pulgadas en el respaldar de cada asiento. Nada mal para pasar seis horas en el aíre.

Red Sox taking the Crystal Skye Boeing 777 to London, the most luxurious big jet in the world. Six hour trip for up to 88 people in flat first class seats with a full bar costs around $500,000. pic.twitter.com/XMa9loxNIO

— Darren Rovell (@darrenrovell) 27 de junio de 2019