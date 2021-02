Medias Rojas detienen rehabilitación de Chris Sale

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La buena noticia con respecto a Chris Sale es que ha seguido fortaleciendo su codo izquierdo mientras continúa su recuperación de una cirugía Tommy John. Sin embargo, sufrió un contratiempo en el cuello. Los Medias Rojas no han establecido una fecha específica para el regreso de Sale, dice una nota de MLB.com.

Antes del problema en el cuello, junio o julio parecía un estimado de tiempo lógico para su vuelta a la loma de Boston.

“En líneas generales, su rehabilitación de la Tommy John avanza muy bien. Tuvo un pequeño percance con su cuello”, dijo el director de operaciones de béisbol de los Medias Rojas, Chaim Bloom. “Realmente no tiene relación con su rehabilitación, pero sí tiene un poco de rigidez en el cuello. No esperamos que sea un problema a largo plazo, pero tuvimos que hacer que dejara de lanzar para asegurarnos de cuidar su brazo. Va a recibir tratamiento para que no vuelva a ocurrir. Es algo más del calendario. Nos retrasa un poco en términos de tiempo, pero su brazo anda bien”.