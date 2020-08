Medallista panamericano Rodrigo Marte es noqueado por la tormenta Isaías

Comparte esta noticia

Revela el Gobierno dominicano no se ha acercado a él

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro de la selección dominicana de boxeo, Rodrigo Marte, ha tenido que resistir golpes tan duros, como los que ha conectado, el más reciente la inundación de su hogar en la provincia Hato Mayor, fruto del paso por el país de la tormenta Isaías la semana pasada, donde perdió parte de sus bienes materiales.

“No hemos podidos recuperar nada, perdimos dos televisores y se nos dañó la cama”, dijo Marte al conversar con El Nuevo Diario. El atleta detalló que la casa en la que vive rentado se inundó por completo, teniendo que abandonarla para preservar la integridad de su familia.

“Nos fuimos a casa de la tía de mi esposa, porque no había manera de quedarse ahí, ya que el agua alcanzó casi a tapar las casas de dos niveles, imagínese donde vivo, que es de un nivel”, expuso Marte, quien reveló que las autoridades deportivas no se han acercado a él tras las inundaciones.

“Una persona se acercó a mi casa, yo no estaba, y le dijo a mi esposa que nos ayudaría con una cama, pero tras esto no hemos escuchado, ni hemos visto movimiento de ninguna de las autoridades”, abunda el boxeador.

Para Marte, quien vive en el sector Gualey de Hato Mayor, la salida más viable para evitar esa situación de inseguridad, es que el Ministerio de Deportes concluya la construcción de su casa, la cual se levanta en el barrio La Franja de esa localidad, en un solar que compró el atleta con el dinero que recibió al conquistar la medalla de oro, en la cate­goría de los 52 kilogramos en los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019

“Con el dinero que me dieron por la medalla, compré un solar y el Ministerio de Deportes está en proceso de construirme mi casa”, destacó el medallista, quien señaló la seguridad que tendría ante este tipo de eventos naturales.

“Ahí es seguro, a pesar de esta crisis causada por la lluvia, por donde se está construyendo mi casa no se metió el agua”, externó Marte, padre de un niño de un año, el cual procreó junto a su esposa María Elisa Mota.

El contar con un techo propio, el cual los mantenga lejos del peligro, es un deseo y una necesidad para Rodrigo, quien necesita saber que su familia estará segura sin importar si él está presente y si se presentan temporales de lluvias, para enfocarse en el deporte y brindarle a su país los resultados que esperan de él.

En espera de un ascenso

En la actualidad Marte ostenta el rango de raso del Ejercito Nacional, entidad la cual se mantiene en espera de un ascenso, que no llega.

“No sé qué pasa a la institución, porque yo le he dado muchos resultados en eventos internacionales y en los Juegos Militares también, entonces no entiendo porque no ha llegado mi ascenso”, dijo el púgil, quien ha sido parte del Ejercito Nacional por cuatro años y medio.

Marte puntualizó que luego de los Juegos Panamericanos, se reunieron con los atletas de la institución que asistieron al evento deportivo más importante del continente y se les dijo que serían ascendidos, algo que aún no ocurre.

“Los Juegos Panamericanos fueron en julio del pasado año y en febrero dijeron que se nos iba a hacer el ascenso y todavía estamos a la espera”, denunció Marte.

Para poder sacar a su familia adelante, Marte ha combinado sus ingresos como raso y como atleta, algo que no le fue tarea fácil, pero que le ha permitido responder al compromiso de ayudar a su madre y cumplir son su esposa e hijo.

“Al principio fue muy difícil porque el salario que ganaba no me daba para mucho, porque aparte de que yo ayudo a mi mamá, mantengo a mi familia, pero ahora con el salario puedo darles el sustento y enfocarme en el deporte, antes esa situación me distraía, pero ahora no”.

Marte espera con ansias que termine la pandemia del COVID-19, para retomar su camino hacia Tokio 2021 y para ingresar a la universidad, meta que ha pospuesto debido a sus compromisos representando al país, pero que está determinado a alcanzar.

Los logros en el deporte están ligados a estabilidad familia y poder contar con ese lugar donde sabe le esperará su familia segura, es un sueño que lo mueve cada día.

