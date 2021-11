Medallista panamericano Jabiel Polanco con la ilusión de ir a los Juegos Olímpicos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CALI, COLOMBIA.- El dominicano Jabiel Polanco ha hecho historia en la gimnasia artística tras conseguir la medalla de oro en la modalidad anillas, de los primeros Juegos Panamericanos Juveniles.

Polanco, nativo de Santiago, ahora va en busca otro peldaño: llegar a los Juegos Olímpicos y para eso trabaja seis horas al día.

“Mi sueño es llegar a unos Juegos Olímpicos y ser medallista”, señaló Polanco a El Nuevo Diario desde Cali, Colombia.

“Mi ídolo en la gimnasia es Kōhei Uchimura, de él puedo resaltar todo”, manifestó Polanco sobre el japonés, quien ha ganado siete medallas olímpicas.

Polanco conquistó el domingo la tercera medalla de oro para la República Dominicana en los Juegos Panamericanos Juveniles Cali 2021. La primera para su deporte.

Hace un mes, Polanco, logró ganar cinco medallas de oro y una de bronce, en el Campeonato Centroamericano Juvenil de gimnasia artística que era preparatorio para el panamericano juvenil que se realiza en Colombia. El evento se celebró en San Salvador.

Quiere entrar al Parni y Creso

Polanco, de 18 años, quien recientemente se graduó como bachiller ahora quiere ir a la universidad y ser un ingeniero en sistema.

“Esa es mi otra meta, ir a la universidad, ser ingeniero en sistema, además de entrar al Parni (Programa de Atletas de Alto Rendimiento Nuevos Valores e Inmortales), y al Creso”, aseveró Polanco, quien practica y vive en el pabellón de ese deporte en el Parque del Este. Recibe una mensualidad de la Federación Dominicana de Gimnasia.

“Tuve que venir a la capital desde muy pequeño, allí vivo y entreno 6 horas al día, de 8 a 12 del mediodía, luego de 3 a 5, todos los días”, detalló el pupilo de Ramón Amaurys Holguín, su entrenador.

Refirió que quien lo llevó a la gimnasia fue su prima Winifer Rivera, a los 8 años “porque ella me decía que yo me movía mucho, luego le dijo a mi padre y me inscribió”, recordó el portento gimnasta, ahora mismo la cara de la gimnasia juvenil dominicana.

Polanco viene del municipio Yagüita de Pastor, de Santiago. Desde pequeño no quiso hacer otro deporte que no sea gimnasia.

De los seis aparatos de los que compite, las modalidades de anillas y salto son sus fuertes.

“Estoy progresando bastante rápido, me veo un futuro bastante bien”, sostiene el diminuto gimnasta.

Sus dos últimos chanches

Polanco se quedó corto en sus aspiraciones de colgarse otra medalla en los Panam Junior de Cali.

El gimnasta ocupó la cuarta posición en salto de caballo, con una puntuación de 13.433, y en barras paralelas quedó en el quinto lugar con una calificación de 12.466.

