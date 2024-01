Mecanismos preventivos para una buena negociación inmobiliaria  

Desde hace unos días hemos sido testigo de varios titulares que reflejan transacciones viciosas, que trajo consigo la perdida monetaria incierta de varios compradores o adquirientes de inmuebles en diferentes proyectos inmobiliarios. El resultado de estos negocios es catalogados fraudulentos, acompañados de ambición y hasta mala fe, ha hecho que para muchos dominicanos el sueño de tener un hogar seguro se vea lejos.

Y muchos de los dominicanos se preguntan, ¿En quién confiar al momento de comprar? O ¿Qué puedo hacer al momento de acceder a comprar en un proyecto? Lo primero que recomendamos, es dejar la ilusión, la emoción y el sueño a un lado, y es que estos ingredientes de nuestra personalidad pueden hacernos fracasar de manera momentánea o a largo plazo. Uno de los pasos, y pienso que seria el principal, es investigar la reputación del desarrollador del proyecto o de la Constructora, verificando de esta manera la responsabilidad, tiempo de entrega, seguridad de sus proyectos y con compradores que residan viviendas ya construidas por dicha sociedad, sin pasar por desapercibido la observación de la terminación.

Otros de los elementos a tomar en cuenta, es programar sus gastos y adecuar el mismo al momento de separar y acordar las cuotas del inicial de la vivienda seleccionada, examine y lea bien las clausulas del documento referente a la ¨Reserva Provisional¨ y el ¨Contrato de Promesa de Venta¨. Lea detenidamente las cláusulas del Contrato, y si no tiene conocimientos jurídicos, asesórese de un Abogado especialista en la materia.

Es importante resaltar que los documentos legales firmados en una negociación, de cualquier índole, no puede ser lesiva para ninguna de las partes, pero tampoco sea más beneficiosa para otra, sino que debe ser realmente equitativa y con precios y cuotas realmente definidos. En caso de que se revele una clausula sobre ¨Aumento de Precio¨ procure que dicho aumento sea en valor nominal y no porcentual, en caso de que sea porcentual, verifica que no dicho porcentaje de aumento no sea lesivo a tus derechos como comprador.

En caso de que desees rescindir de la compra del inmueble, lee en la Reserva Provisional y el Contrato de Promesa de Venta, el porcentaje de retención del Desarrollador del Proyecto versus el monto a ser devuelto. En virtud de que el porcentaje retentivo no sea vicioso al momento de que usted como comprador decida tomar este paso.

Por último, te preguntaras ¿Cómo puedo asegurar mi inversión? Te recomiendo que des continuamente seguimiento a la construcción de tu vivienda, en caso de ser residente en el extranjero, nombra o apodera a alguien de confianza que realice las gestiones legales, de pagos y de seguimiento. Recomendamos también acceder a la compra de proyectos bajo la figura del Fideicomiso.

En el siguiente articulo escribiremos sobre lo que debes tener pendiente para la solicitud de tu Préstamo Hipotecario.

Por Josué del Orbe