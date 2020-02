Me robó a mi hombre después de un trío

Querida doctora,

Tengo tres hijos, dos niños y una niña. Fui desafortunada. Estos tres niños son de tres padres diferentes.

El padre de mi hijo menor dice que me ama. El no es dominicano. Vino a República Dominicana a visitarme y mi mejor amiga se lo llevó.

Fui una estúpida al aceptar hacer un trío con él y ella. Fue solo por diversión. Pero ahí fue donde me equivoqué. Incluso antes de que él se fuera para regresar a los Estados Unidos, ella me lo quitó.

Cuando el regresó a los Estados Unidos, no supe del durante tres semanas, pero ella supo de él. Cuando no recibía dinero de él, él le enviaba dinero a ella.

Ella me admitió que él la cuestionó sobre mí. Pero ella no le dio ninguna información. Le dije que lo perdonaría por lo que hizo, pero que nunca la perdonaría a ella.

Lo quiero de vuelta en mi vida. Esta chica y él siguen juntos. ¿Qué crees que puedo hacer para separarlos el uno del otro?

La Doctora responde:

Ayudaste a destruir tu relación. Alentaste a tu hombre a participar en un trío que incluía a tu amiga. Ese fue un gran, gran error.

Tu novio se hizo cargo de ella, o debería decir que ella se hizo cargo de él.

No sé qué puedes hacer para recuperar a este hombre. Esta chica no lo va a dejar. Ya le has dicho a este hombre que las dos pueden compartirlo.

Repito, cometiste un error, pero deberías tener el orgullo suficiente para decirle a este hombre y a la joven que ni siquiera se acerquen a tu puerta. No quieres volver a verlos ni escucharlos.

