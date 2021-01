“Me inspiras todos los días”: Albert Pujols felicita a su hijo por su cumpleaños con un sentido mensaje

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El veterano beisbolista, Albert Pujols, felicitó este domingo a su hijo Albert Pujols Jr. por su cumpleaños, con un sentido mensaje a través de su cuenta de Twitter.

“Feliz cumpleaños a mi hijo AJ. Me inspiras todos los días a ser un mejor padre. Estoy muy orgulloso de ti y del hombre en el que te has convertido”, escribió Pujols, al tiempo de agregar que “le deseo bendiciones mientras continúa encontrando el llamado y el propósito de Dios para su vida”.

Albert Pujols Jr. es fruto del matrimonio que contrajo el veterano pelotero con Deidre Pujols en el año 2000.

Happy Birthday to my son AJ. You inspire me every day to be a better dad. I am so very proud of you and the man you have become. I wish you blessings as you continue to find God’s call and purpose for your life. pic.twitter.com/LIOTmo7Bc0

— Albert Pujols (@PujolsFive) January 10, 2021