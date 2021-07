MDC presenta Primer Libro sobreviviente Covid para República Dominicana 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI, FLORIDA.- El Miami Dade College será sede para la puesta en circulación del Primer Libro narrativo de un sobreviviente del COVID-19 para la República Dominicana, titulado “Un Intruso Inesperado” promete un impacto social y en el campo de la medicina.

La obra narrativa literaria del periodista José Luis Díaz se deja en circulación el próximo jueves 8 de julio en el Recinto Wolfson del Downtown de Miami, localizado en el 315 Northeast 2dn Ave, Miami, FL 33132, Edificio 8, Salón 8503, a partir de las 6:00PM hasta las 8:30 de la noche.

El parqueo es gratuito y estará localizado para las personas que se registren previamente en este link, debido a las restricciones por la pandemia, https://www. eventbrite.com/e/book-launch- tickets-159566364291, en Edificio 7, Parking Garage de la siguiente dirección: 500 N.E. 2nd Ave. Miami FL 33132.

“Un Intruso Inesperado”, narra momentos estremecedores que vivió el autor desde el primer día cuando le fue diagnosticado su contagio del COVID 19 y su posterior gravedad por insuficiencia respiratoria, y la angustia que sintió en su proceso de intubación, en dos ocasiones. Además de la milagrosa curación y sobrevivencia al letal virus en momentos en que la ciencia apenas comenzaba a familiarizarse con la enfermedad a nivel mundial.

El libro editado por el periodista y sociólogo, Jesús Rojas, y prologado por quien suscribe, destaca el esfuerzo del personal de primera línea que labora en República Dominicana, lo que convierte a dicho país en el segundo de América Latina en tener una obra similar.

“Estoy sumamente agradecido de todo el personal médico que me asistió durante este proceso y he querido hacer público a través de esta obra lo vivido, para que sirva de motivación a otros no solo con este padecimiento, sino con otros tipos de enfermedades, con la certeza de que podemos vencer este y otros males. Muy agradecidos con el equipo que me ha apoyado en el nacimiento de esta, la primera obra de esta naturaleza para la República Dominicana”, expresó el autor, José Luis Díaz.

La convocatoria y acto de puesta en circulación de la obra es parte del compromiso del Miami Dade College en apoyar programas y experiencias que promueven la diversidad. La logística y organización está respaldada por la Feria Internacional del Libro de MDC, The Idea Center, el Blog Noticioso www.rosemarynews.com y The Rock Productions and Events, patrocinadores de este encuentro.

El acto contará con la participación de Madeline Pumariega, Presidenta del Miami Dade College, mientras que han sido invitados al tratarse de una primera obra para el país caribeño, Roberto Álvarez, canciller de la República Dominicana, Jacobo Fernández, Cónsul General en Miami y autoridades del Instituto de los Dominicanos en el Exterior, INDEX entre otras representadas en la Florida.

Mientras que ha sido confirmada la presencia de la ex embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, la prestigiosa abogada y filántropa, Robin S. Bernstein, quien estará adjunto a su esposo y su hija. Se espera la presencia de autoridades del sector médico, escritores, diplomáticos y funcionarios de la ciudad de Miami además de periodistas hispanoamericanos.

Describe las secuelas dejadas en el autor por el SARS-Cov-2 (COVID-19). Constituye el mejor de los testimonios, considerado por expertos en este tenor, como un tema supeditado a la literatura en la forma narrativa, en este caso está marcado por profundos sentimientos encontrados en un ser vivo que sintió en carne propia el frío de la muerte rondando su alrededor.

