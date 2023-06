McCullers se perderá la temporada al someterse a una cirugía en el antebrazo derecho

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON — Los Astros no contarán con el derecho veterano Lance McCullers Jr. por el resto de la temporada regular luego de que se sometió a una cirugía el martes para reparar el tendón flexor en su antebrazo derecho y extirpar un espolón óseo del tamaño de un «frijol lima» que se había estado causando algo de dolor en el brazo.

La noticia no fue una sorpresa considerando que McCullers tuvo un contratiempo el mes pasado durante su rehabilitación y dejó de lanzar. El equipo dijo la semana pasada que estaba programado para someterse a una resonancia magnética el viernes, lo que llevó a McCullers a una segunda operación en su brazo derecho. Se perdió toda la temporada 2019 después de la cirugía Tommy John.

“Al hablar con Lance, se siente mucho mejor en este momento sobre las cosas de su futuro”, dijo el miércoles el gerente general de los Astros, Dana Brown.

Brown dijo que McCullers no reanudará los lanzamientos hasta noviembre. No proporcionó un cronograma de su regreso más allá de eso, excepto para decir que no lanzará hasta algún momento de la temporada 2024. Brown dijo que el ligamento colateral cubital de McCullers se mantiene en buena forma.

“Odias ver a alguien lastimado, especialmente lastimado por segunda vez”, dijo el mánager de los Astros, Dusty Baker. “Por lo que he hablado con los entrenadores y los médicos, tiene la oportunidad de volver como nuevo. Si alguien puede volver, es Lance porque está en gran forma y trabaja duro. Estoy seguro de que es un poco deprimente, pero él sabía que algo andaba mal”.

McCullers es el segundo lanzador abridor de los Astros que se pierde en la temporada después de que Luis García se sometiera a una cirugía Tommy John el 19 de mayo .

Los Astros, que también perdieron al abridor José Urquidy por una inflamación en el hombro derecho a principios de mayo, han seguido lanzando bien a pesar de tener tres abridores menos. El novato Hunter Brown se ha destacado en el lugar de McCullers para comenzar el año, y Brandon Bielak y JP France se han mantenido firmes después de haber sido criados desde Triple-A. Houston entró el miércoles con la mejor efectividad en el béisbol (3.28).

Brown dijo que los Astros están en buena forma en términos de profundidad de lanzamiento y dijo que el club probablemente estará en el mercado por otro bate en la fecha límite de canjes más que por otro brazo.

“Nuestros muchachos jóvenes están dando un paso adelante en este momento y esperamos que ganen más experiencia”, dijo. “Va a dar a nuestros lanzadores jóvenes la oportunidad de dar un paso adelante, y agregar a jugadores como [Ronel] Blanco a la rotación será útil. En algún momento [el próximo año] vamos a recuperar a McCullers, y lo bueno de esto es que sentimos que vamos a tener un McCullers completamente saludable que podría publicar durante el resto de este tiempo”.

McCullers se lesionó el tendón durante el Juego 4 de la ALDS de 2021 y optó por descansar y rehabilitarse. Hizo solo ocho aperturas en la temporada regular a fines del año pasado, con marca de 4-2 con efectividad de 2.27, e inició tres juegos en la postemporada.

Cuando se reportó a los entrenamientos de primavera, McCullers agravó la lesión mientras lanzaba al bullpen el 14 de febrero y todavía tenía la esperanza de poder lanzar 180 entradas. Su rehabilitación había progresado a principios del mes pasado para lanzar 35 lanzamientos desde un montículo, llegando a 93 mph, antes de sentir el mismo dolor que experimentó en febrero.

“Lance es un molinillo, y trató, con determinación pura, de luchar contra la lesión y regresar”, dijo Brown. “A partir de este año, sintió que iba a estar bien y continuó presionando y siguió molestándolo. Con esta cirugía, nos sentimos bien porque al final del día solo fue el tendón flexor y el espolón óseo, lo que le da la oportunidad de regresar en el ’24. En este momento, es un poco pronto para saber qué tan pronto regresará”.

