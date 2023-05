McCollum: «Zion será tan bueno como él quiera»

EL NUEVO DIARIO, NEW OLEANS.- El jugador de New Orleans Pelicans, C.J. McCollum, ha pasado recientemente por los micrófonos del programa ‘The Ryen Russillo Show‘ donde ha hablado sobre la actualidad de su equipo, y entre otras muchas cosas del futuro de su compañero Zion Williamson.

McCollum cree que las posibilidades de Zion pueden ser infinitas, tanto como él quiera demostrarlo. «Ya hemos tenido varias conversaciones muy serias. No solo yo, también Larry (Nance Jr.), y siempre le he dicho: ‘Puedes ser tan bueno como quieras, y eso no está al alcance de todos’. El nivel de la mejor versión de él no es algo que todos puedan alcanzar», explicó.

«Su techo no se parece a nada que la NBA haya visto antes. Pero depende de él aprovecharlo al máximo. Yo no puedo quererlo por ti. Tu madre no puede quererlo por ti. Tu padre no puede quererlo por ti. El staff técnico no puede quererlo por ti… Por lo tanto, solo depende él. Todo depende de lo que quieras hacer en este deporte porque tu juego irá a donde tú lo lleves», destacó.

Quien fuera el número 1º del Draft 2019 apenas ha disputado este curso 29 encuentros oficiales por culpa de sus lesiones, y sus guarismos han sido de 26 puntos, 7 rebotes, 4,6 asistencias y un 60% en tiros de campo en 33 minutos por jornada.

