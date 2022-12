(VIDEO) McCollum corta la mala racha de los Pelicans y destroza a los Spurs

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES, EE.UU.- El armador base CJ McCollum realizó el jueves su mejor partido de la temporada liderando a los Pelicans en Nueva Orleans en su contundente victoria contra los Spurs de San Antonio de Gregg Popovich (126-117).

Los Pelicans (19-12) habían perdido sus últimos cuatro partidos después de haber ganado los siete anteriores, pasando de liderar el Oeste al tercer puesto de la conferencia, pero se relanzaron frente a los San Antonio Spurs (10-21).

McCollum sumó 40 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias, un robo y un tapón; Jonas Valanciunas logró el doble doble de 16 puntos, 10 rebotes, una asistencia y un robo; y Trey Murphy anotó 15 tantos, 4 rebotes una asistencia y dos robos.

CJ McCollum dropped a 40-piece and 7 threes in the Pelicans win 🔥

40 PTS

8 REB

9 AST

7 3PM pic.twitter.com/JOERS8Ueue

— NBA (@NBA) December 23, 2022