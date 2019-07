McAfee anuncia su liberación tras 4 días detenido en Puerto Plata por porte de armas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las autoridades dominicanas dejaron en libertad a John McAfee luego de que fuera apresado junto a otras personas con un arsenal mientras se desplazaba en un yate en Puerto Plata.

McAfee utilizó su cuenta de Twitter para anunciar que había sido liberado y que recibió buenos tratos de parte de las autoridades durante su detención.

“Abandono de la detención (no juzgue mi aspecto – cuatro días de confinamiento). Fui bien tratado. Mis superiores eran amables y serviciales. A pesar de las circunstancias útiles, hemos decidido seguir adelante. Más tarde”, publicó en inglés en su cuenta oficial de Twitter @officialmcaffee.

Leaving detention (don’t judge my looks – four days of confinement). I was well treated. My superiors were friendly and helpful. In spite of the helpful circumstances, we’ve decided to move on. More later. pic.twitter.com/V4539uYCHR

— John McAfee (@officialmcafee) July 24, 2019