Mayra Jiménez no ve razón para que una mujer que hace el mismo trabajo que un hombre gane menos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, aseguró que no existe ninguna razón para que una mujer que realiza el mismo trabajo que un hombre perciba un salario inferior y dijo que la entidad que dirige tiene en carpeta desarrollar políticas públicas para que esa disparidad desaparezca.

La funcionaria manifestó que la brecha salarial en la República Dominicana ronda el 20% y que tiene que ser abordada con una política pública correcta que involucre no solo al Ministerio de la Mujer, sino también al sector empresarial, las instituciones del Estado que tienen que ver con las políticas del ámbito laboral del país porque se trata de un tema que tiene que ser atendido.

“No hay razón para que una mujer que desarrolle un trabajo en una empresa que tenga igual valor que el trabajo que desarrolle un hombre, cobre menos, eso no puede ser, no debe ser en ninguno de los niveles”, dijo al ser entrevistada por la periodista Lorenny Solano en el programa Dominicana Buenas Noches.

Precisó que esa debilidad debe ser corregida desde una operaria hasta la gerente de una empresa en el más alto nivel, “porque cuando eso pasa se constituye en una discriminación y este país tiene compromisos con normas nacionales e internacionales de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, pero además, la sociedad pierde, porque lo que está comprobado es que con ese salario que ganan nuestras mujeres es un salario que va casi completo a la familia para que nuestros hijos e hijas tengan una mejor alimentación, una mejor formación”.

En ese sentido, el Ministerio de la Mujer impulsa el sello de igualdad “Igualando RD”, que se venía ejecutando en la gestión pasada y además afirma Mayra Jiménez que hay un plan piloto apoyado por las Naciones Unidas para el Desarrollo, por lo que “vamos a convertirlo en una política pública, hay que reconocer y estimular a las empresas que han cerrado la brecha salarial por una parte y también que han implementado la paridad en sus puestos de trabajo”.

Insistió en que hay que corregir en todos los niveles esas distorsiones porque quien termina ganando es la empresa y la sociedad y agregó que desde el Estado toca impulsar este necesario cambio “que tiene que producirse”.

Matrimonio infantil

Para la Ministra de la Mujer, la prevención del embarazo en adolescente y la eliminación de las uniones a temprana edad es parte importante de la agenda de trabajo y del presidente Luis Abinader.

Según Mayra Jiménez, constituye una vergüenza para cualquier sociedad medianamente civilizada que se tenga legalizada la posibilidad de que una niña contraiga matrimonio.

En ese sentido considera que enfrentar el embarazo adolescente tiene que ser parte de una estrategia país que se trabaje de manera integral y dijo que desde el Ministerio de la Mujer trabajan una serie de acciones priorizadas para la prevención de ese problema.

“Junto al Ministerio de Educación, Salud Pública, Seguro Nacional de Salud (SNS), Conani con participación organizaciones de la sociedad civil y estamos siendo acompañados por el Fondo de Población y Familia de Naciones Unidas, porque este es un tema que debe tener una respuesta integral”, reiteró.

Es fundamental la prohibición del matrimonio infantil en el Código Civil y precisó que espera que en el Congreso Nacional lo resuelvan de una buena vez y por todas.

“Sabemos también que, con eliminarlo del Código Civil no se van a eliminar las relaciones a temprana edad, pero es un mensaje importante que se tiene que mandar a la sociedad”, argumentó.

Explicó que en principio se concentrarán en priorizar las diez provincias donde los índices de embarazo adolescente son muchos más altos y puntualizó que no solo es tema del Ministerio de la Mujer y de las demás instituciones del EStado, sino que debe ser un problema que preocupe a la sociedad que tiene que ser abordado desde todos los ámbitos y responder a una visión y estrategia de país.

La violencia, otro gran problema

Respecto a la violencia intrafamiliar, la ministra Mayra Jiménez afirma que el Estado tiene que mandar ejemplo “y lo vamos a hacer”.

Dijo que presentarán en noviembre el Plan Nacional de Atención y Prevención a la Violencia y conjuntamente con eso el presidente Luis Abinader presentará a las cámaras legislativas la ley Orgánica Integral de Prevención y Atención a la Violencia con el objetivo de dar respuestas en todos los ámbitos.

Precisó que hay que trabajar mucho la parte preventiva, eso es fundamental, “a lo que aspiramos que haya sanción ejemplar para que pueda servir para disuadir a la comisión de un hecho, y sino no se logra, entonces que el castigo, que no es lo que quisiéramos, le dé a la sociedad, no la reparación, porque hay daños que no se reparan, pero por lo menos la certeza de que se hará justicia”.

Empoderamiento de las mujeres

Mayra Jiménez afirma que las mujeres son capaces de hacer muchas cosas a la vez, pero, reconoce, el medio es muy duro.

“La competencia muy fuerte y cuando se trata de espacios para las mujeres, estamos hablando de espacios de poder, de ceder poder y no siempre se está dispuesto, cuando revisas las estadísticas, las mujeres en los partidos políticos, aunque no estemos en la dirección ocupando los puestos de poder mayoritariamente, fíjate lo que pasa, en las campañas, abajo en los niveles medios y cómo las mujeres se integran y cómo las mujeres participan”

Considera que trabajar con las mujeres es muy fácil, “pero no es fácil caernos atrás por las capacidades que tenemos, esa vocación de servicio y también esa vocación al sacrificio no es nada fácil y tampoco transigimos con lo que no está bien”.

Dominicana Buenas Noches se transmite todos los sábados a las 10:30 de la noche por RNN canal 27 y es conducido por la periodista Lorenny Solano.