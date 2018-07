Mayoría dominicanos Alto Manhattan valora positiva labor congresista Espaillat

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La mayoría de los 417 dominicanos encuestados por el “Equipo Los 6” valoró como positiva la labor que ha venido desempeñado el congresista Adriano Espaillat a favor de los residentes del Distrito que representa.

El sondeo fue realizado al azar los días 13, 14 y 15 del presente mes en los sectores de Inwood, Washington Heights, Morning Side y parte de Harlem. Se tomó en cuenta el perfil, acento al hablar y país de origen, sin importar sexo, afiliación política, nivel académico ni color, para luego hacerle la siguiente pregunta.

¿Cómo evalúa usted el trabajo que ha venido realizando el congresista Adriano Espaillat a favor de los residentes del Distrito 13?

La cantidad de 305 (73.14%) dominicanos coincidió en manifestar que Espaillat ha hecho un trabajo excelente a favor de los residentes del mismo.

Destacando que en año y medio ha logrado convertirse en un defensor de los inmigrantes, continúa peleando en contra del proyecto de rezonificación, que pretende desaparecer miles de apartamentos de renta preferencial de ser aprobada la recalificación del área, aboga para que se construyan 5 mil de ellos en solares desolados en el Alto Manhattan, para no afectar a los residentes.

El congresista dominicano logró la aprobación de más de 500 millones de dólares que ayudarán a la preservación de 446 viviendas asequibles en Harlem. Asimismo, 400 millones de fondos en Washington para la reparación de varios edificios en su área.

Otros de sus logros fueron que se removiera, en una primera fase, una de las líneas impuestas en la avenida Dyckman y colocar a los vendedores ambulantes que habían quedado sin trabajo al ser desalojados de avenida Sherman con la calle 207.

Mientras que 73 (17.51%) expresaron que no ha hecho bien su labor legislativa. Muchos de esas seis docenas de criollos señalaron que solo trabaja para su beneficio personal, no ayuda a conseguir empleos a sus gentes y apoya a los haitianos, entre otras cosas. La cantidad de 39 (9.35%) no quiso opinar.

En los vecindarios de Inwood y Washington Heights (avenidas Sherman, Nagle, Broadway, Saint Nicholas, Audubon y Amsterdam) habitados por mayoría de quisqueyanos, fue donde Espaillat obtuvo mayor puntuación. De los 417 encuestados, 316 (75.78%) fueron sondeados en dichos sectores y 254 (80.38%) lo hicieron a favor del congresista; 48 (15.19%) no lo hicieron y 14 94.43%) se abstuvieron.

Anuncios

Relacionado