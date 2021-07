Mayor “enfoque” tiene a Gregory Soto en el Juego de Estrellas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Con un mejor comando y un mayor “enfoque”, en sus palabras, Gregory Soto ha tenido un 2021 mucho mejor que el año pasado como relevista de los Tigres de Detroit.

De hecho, el zurdo dominicano permitió una sola carrera limpia del 17 de mayo al 30 de junio, registrando efectividad de 0.53 y slugging en contra de apenas .140 en 17 presentaciones e igual número de entradas en ese lapso.

Aunque el domingo tuvo un pequeño tropezón contra los Medias Blancas, lo hecho por Soto a lo largo de la temporada regular le ha ameritado ser el único integrante de Detroit incluido en el equipo de la Liga Americana para el Juego de Estrellas, que será la próxima semana en el Coors Field de Colorado.

“Primero que nada, gracias a Dios por esta oportunidad”, dijo Soto en una llamada por Zoom el lunes, poco más de 24 horas después de saber que estaría participando en su primer Clásico de Media Temporada. “Me he sentido muy bien. Muy emocionado”.

Siempre conocido por la alta velocidad de su recta/sinker–tanto en los Tigres como en la República Dominicana con las Águilas Cibaeñas–Soto lleva efectividad de 2.94 en 36 juegos y 33.2 innings de la presente campaña, comparada con 4.30 en 23.0 capítulos del 2020. El control ha sido clave en dicha mejoría, con un mayor porcentaje de strikes en sentido general y una mejor tasa de strikes con el primer pitcheo de los turnos.

“Todo eso tiene que ver con el enfoque”, comentó Soto sobre la diferencia entre su actuación del 2020 y la de esta temporada. “Siempre voy a Dominicana a trabajar fuerte. Trato de pitchar allá en (la pelota) invernal. Eso me ha ayudado mucho y vengo con mejor enfoque aquí, ya que ésa es la meta, seguir mejorando. (Atacar) la zona de strike”.

Esos primeros strikes, según el dirigente de Detroit, A.J. Hinch, han sido cruciales, además de un slider que promedia unas 88 millas por hora para acompañar ese sinker que se acerca a las 100 mph.

“(Antes), uno podía hacerlo ganarse ese primer strike o el segundo”, dijo Hinch el domingo tras darle a Soto la noticia de que iba a representar a los Tigres en Denver. “Ahora, ves a los bateadores con swings fallados temprano en el turno, porque (Soto) ha establecido que va a estar cerca del plato”.

Desde el principio de la campaña, Hinch—en su primer año como piloto de los Felinos—ha insistido en no tener a un cerrador “oficial”, sino un grupo de relevistas para utilizar en los momentos apremiantes que no necesariamente sean en la novena entrada. Soto, quien comparte el liderato de salvamentos en los Tigres con seis, ha sabido adaptarse a ese papel.

“Sobre el rol, me siento bien, porque me están dando mi oportunidad, que es lo que uno quiere”, dijo el oriundo de Bajos de Haina, R.D. “Gracias a Dios, me están dando mi oportunidad, ¿sabes? (A) seguir trabajando fuerte”.

El domingo, un jonrón de tres carreras del cubano José Abreu rompió una racha de 10 presentaciones de Soto sin conceder anotación alguna. Pero los Tigres lograron el triunfo al final y, en sentido general, Hinch ve positiva la evolución del quisqueyano.

“He continuado dependiendo de él en situaciones de importancia desde el sexto inning hasta el noveno, y él ha respondido de manera favorable”, dijo el capataz.

“Esa confianza ayuda mucho a uno, porque están confiando en ti a la hora buena”, expresó al respecto Soto, de 26 años. “Y gracias a Dios, A.J. Hinch me ha dado siempre la oportunidad de venir con el juego ganando o empate”.

Y quién sabe si la próxima semana, el manager de la Liga Americana, Kevin Cash, pone a Soto en otra situación apremiante en el Juego de Estrellas.

“Estaba muy nervioso a la hora de cuando iban a elegir a los que iban a ir al Juego de Estrellas. Pero yo tenía fe de que podía ir”, dijo Soto. “Voy a representar al equipo y a la República Dominicana. Voy a dar todo para representar al equipo al máximo”.

