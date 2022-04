Mayo Sibilia, olvidada por el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

Comparte esta noticia

La madre de las Reinas del Caribe no ha sido exaltada; tiene casi 70 años en el voleibol

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Giovanni -Mayo- Sibilia lo ha hecho todo en el voleibol; desde jugadora con la selección nacional con 17 años, luego entrenadora, formado, profesora y hasta maestra, sin embargo, los miembros del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano le han negado la llave para entrar como propulsora al nicho de los inmortales, donde ya se encuentran sus pupilas Cosiris Rodríguez, Milagros Cabral y Yudelkis Bautista.

Con lágrimas en sus ojos, Mayo confesó que solo quiere que su nombre sea valorado en su justa dimensión.

“Si creen que lo merezco, me gustaría ser inmortal, si no, también”, expresó Sibilia, quien tiene casi 70 años en el voleibol, sus inicios datan desde los 11.

Mayo Jugó en la selección nacional por 12 años. Participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 1962 (oro), 66 (bronce), 70 (bronce) y terminó con los famosos 12 juegos, en 1974 (bronce).

“Lo que no quiero es que yo me muera y luego lo hagan. Preferiría sentir esa emoción viva, que me reconozcan que hice algo por el país, por esas niñas”, dijo emocionada Sibilia, que con 77 años de edad, sigue trabajando como formadora de niñas, en el proyecto de selecciones nacionales.

¿Se siente menospreciada por los miembros del Pabellón de la Fama?

“En parte sí”, dijo sin titubeos “ya que las últimas que han sido elegidas son atletas mías, que salieron de mis manos, fueron mejores jugadores que yo, sí, pero yo las he formado, he trascendido más como profesora”, aclara.

“Lo mío está aquí dentro” se roza el pecho con emoción “y en la sangre, lo mío es enseñar las niñas, motivarlas, ayudarlas. Soy profesora, maestra, psicóloga, amiga y madre para ellas”, explica Mayo, quien en estos momentos trata de formar un grupo de 23 niñas, que comprenden entre los 11 y 13 años.

Sibilia nace en Puerto Plata. Allí inicia el voleibol desde los 11 años como una más, gracias al profesor de educación física Otilio Mirabel, quien andaba por las calles de esa provincia buscando niñas para que jueguen ese deporte. Se formó en el Club Deportivo Gustavo Bernhardt, de esa provincia.

La ex selección nacional prefería una pelota de voleibol, mientras que sus hermanas pedían a sus padres muñecas y juegos de cocina.

“Al inicio estuve en la banca (1962), yo era la más novata de la selección, pero ya más adelante como para el 1970 era la capitana, jugué hasta el 1974”, de ahí inició su periplo como entrenadora hasta el 1993, cuando entra al proyecto como formadora.

Mayo dirigió todas las selecciones, desde infantil, juvenil y hasta la superior. Tiene un pedigrí bastante amplio como dirigente, desde Centroamericanos y mundiales.

Ganó 7 torneos nacionales con el Club Mirador. Añadió uno con el Naco, todos esos palmareses como dirigente.

De su mano han pasado miles de niñas, a quienes les enseña más que el voleibol, disciplina, y las motiva para que sean mujeres de bien. No solo las inmortales, ha formado a Bethania de la Cruz, Brayelin Martínez, Prisilla Rivera, Annerys Vargas Valdez, Nurys Arias, la china Lisvel Eve Mejía, entre otras.

Mayo fue presidenta de honor del 50 Ceremonial del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Relacionado