Maylon El Indio brinda buen mensaje con su música urbana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exponente urbano Maylon “El Indio” lleva en su corazón los principios y valores inyectados por sus padres y lo demuestra con su música la cual contiene mensajes positivos. Domingo Antonio Díaz Ramírez es el nombre de pila de este artista oriundo de Santiago de los Caballeros.

Maylon, además de cantante es compositor, inició su carrera a la edad de 13 años, desde entonces no ha dejado de trabajar. Entre los ritmos que realiza están el Latin Pop, Dance Hall y Raggaeton con desenvolvimiento en los géneros tropicales tradicionales.

Actualmente pertenece a la compañía M&M Record presidida por Marlen Bueno y Mike Levy. El tema y video “Él te conviene más que yo” es su carta de presentación como artista profesional el cual se desprende de su primer Álbum titulado “Flechas” producido por Nefi Adonis bajo el sello “LB Music”.

Maylon representó su patria con dignidad en la parada dominicana 2019 de New Jersey y fue invitado a la primera edición de los “Premios Latino 305” realizado en Miami. También se ha presentado en importantes tarimas de las diferentes provincias de RD.

Domingo Díaz desea ser ejemplo de superación para aquellas personas que tienen un sueño pero están limitado mentalmente. “Para mí no ha sido fácil llegar hasta aquí pero no lo había logrado si no persevero y sé que solo es el comienzo” agregó Maylon el Indio.

Su visión es expandir a nivel mundial el mensaje que expresa en cada tema para de esta manera hacer un cambio en la sociedad y ejemplo para su país. Conoce más de el en sus redes sociales con el Nick @maylonelindio.

