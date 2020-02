Maya dice que tratará tirar strike ante Puerto Rico esta noche

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN, PUERTO RICO.- “El Guerrero”, como le dicen a Yunesky Maya tendrá un objetivo esta noche ante los Cangrejeros de Santurce: tirar strike y caminar el partido.

El equipo Toros del Este, de la República Dominicana regresa esta noche ante su similar de Puerto Rico, en un partido de muerte súbita a las 8 de la noche, en el segundo partido de las semifinales de la Serie del Caribe que se está celebrando desde el 1 y termina el 7 en el Hiram Bithorn de Puerto Rico.

“La mentalidad es tirar strike, caminar el partido y luego dejar el juego en manos de la ofensiva del equipo”, indicó Maya a redactores de El Nuevo Diario aquí en Puerto Rico en el dugout.

Maya (1-0) lució dominante en cinco entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria, apenas admitió dos imparables y adornó su trabajo con cinco abanicados, en el primer partido de la serie del Caribe ante México.

“Yo sé que tengo la responsabilidad ante un partido importante contra Puerto Rico. La idea es seguir enfocado”, agrega el cubano, quien dejó caer que Dominicana es su segunda casa.

“Cuando me pongo esta franela la disfruto y la defiendo al máximo. Me siento orgulloso de representarla, porque siento el cariño del público para conmigo”, acotó. “Un honor ser privilegiado por los dominicanos, hasta que Dios quiera me pondré este uniforme”, añadió el nativo de Pinar del Rio, Cuba.

Sobre el quipo, Maya entiendo que está muy optimista y bien agrupado. “Lo más importante es que nos hemos mantenido unidos, lo veo bien para el juego de mañana (hoy)”.

Jordany Valdespín tronó anoche con el madero y el relevo dominicano estuvo a la altura, para darle una cerrada victoria este miércoles a los Toros del Este de República Dominicana 5-4 sobre los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico y así ganar la primera fase de la Serie del Caribe 2020.

