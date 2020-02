Maya, de campeón de karate en Cuba a la Serie del Caribe

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN, PUERTO RICO.- El lanzador cubano Yunesky Maya ha sido un “sortudo” en el béisbol, al menos en el dominicano: entre sus palmereses presenta el haber conquistado cuatro coronas en el Torneo de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Maya, nacido de Pinar del Rio, Cuba, con 38 años ha llegado a cuatro finales en Lidom, y en las cuatro se ha llevado el titulo.

Ganó con Tigres del Licey en la temporada 2016-2017, con las Águilas Cibaeñas 2017-2018, con las Estrellas Orientales 2018-2019 y con los Toros del Este 2019-2020…pero el cubano también fue campeón por mucho tiempo en la disciplina de karate, en su natal Pinar del Rio.

“Fui campeón de karate provincial por muchos años en Cuba…por ahí inició mi amor por el deporte, fueron mis primeros pasos como deportista”, dijo Maya en rueda de prensa el sábado luego de la victoria de los Toros del Este 2-1 sobre los Tomateros de Culiacan, a los periodistas.

“Del karate pasé al béisbol, algo extraño, pero por ahí inició todo”, agregó Maya, el guerrero como le llama el dirigente del equipo criollo, Lino Rivera.

Maya narró que aun cuando fue campeón provincial del karate hasta los 18 años, fue a los 19 cuando hizo el cambio al béisbol.

“Al ultimo nacional de karate que fui tenía 18 años, siendo campeón de karate un año después me probé como pelotero, hice el equipo de la provincia y al año ya estaba en el equipo nacional cubano”, contó Maya, regocijado sobre el cambio.

La historia no termina ahí, según Maya. “No me gustaba lanzar, fui jugador de ofensiva y duré muchos años en el equipo nacional. Pero con el pasar de los tiempos me hice lanzador, Dios me dio la oportunidad de comandar los pitcheos, la localización y por eso aquí estoy en esta Serie del Caribe”, reveló.

“Nunca amé al karate por encima del béisbol, el juego del bate y la pelota lo tenía en la sangre, pero todo inició en el deporte con el karate”, subrayó.

Nacionalidad dominicana

Maya habló también de una posibilidad nacionalidad dominicana.

“Desde hace tiempo lo quiero hacer (nacionalizarse), si me lo permiten lo haré. Amo esta tierra, es mi segunda casa, aquí me tratan como un rey”, dice.

“Voy a insistir y lo haré. Quiero nacionalizarme dominicano”, admitió.

Si Maya lo conseguí, según la Lidom debería ir al draft y conseguir que algún equipo lo elija.

Maya lanzó en Grandes Ligas brevemente con los Nacionales de Washington, en las temporadas 2010, 2011 y 2013.

