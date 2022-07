May no cree que haya un primer ministro interino que no sea Johnson

La exjefa del Ejecutivo británico Theresa May afirmó este jueves que no cree que vaya a haber un primer ministro interino diferente a Boris Johnson, después de que este anunciara este su dimisión mientras se elige al futuro líder "tory". "No creo que vaya a haber un primer ministro interino, en el sentido de que vaya a venir (al Gobierno) otra persona a ocupar ese cargo", opinó hoy la predecesora de Johnson, en el marco de un discurso que pronunció hoy en Londres, en el que le preguntaron si ella misma estaría dispuesta a asumir ese puesto temporal. La ex "premier" también dio su opinión sobre qué le gustaría ver en el próximo líder conservador, después de que varios escándalos forzaron la marcha de Johnson tras tres años de mandato. "Querría ver a alguien que quiera concentrarse en sanar las divisiones, que quiere unir al país y unir al partido. Esto es importantísimo para avanzar", afirmó. May admitió que le "preocupa" la situación que tienen otros países, como "la polarización de la política en Estados Unidos, por ejemplo". "Creo que necesitamos asegurarnos de que evitamos caer en esa ruta muy polarizada en la política y en la sociedad", dijo. May opinó además que "la tarea clave de alguien a quien nombran primer ministro es lidiar con la actual situación de la crisis por el coste de la vida". "Creo que es importante que llegue alguien que esté dispuesto a ser honesto con los ciudadanos sobre los problemas que hay y cuáles son las soluciones potenciales, y cómo podríamos llegar hasta ahí, así como las dificultades que encontraremos por el camino", indicó.