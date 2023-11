Maxwell Romero, un novato con ansias de aprender con los Tigres del Licey

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Maxwell Romero, receptor seleccionado por los Tigres del Licey en el más reciente Sorteo de Novatos, cosecha frutos en su estadía con el equipo azul, aprovechando cada oportunidad que se le presenta para crecer como profesional.

“Me siento demasiado bendecido. Estoy aprendiendo mucho de los veteranos, puedo mencionar a Emilio y Mel, que siempre me están dando consejos. Todos siempre están apoyándome y ayudando”, manifestó Romero.

“Ellos me enseñan lo que hacen los veteranos para que yo, como novato, sepa cómo actuar en cada situación. Estamos aquí para ganar y eso es lo que he aprendido”, agregó.

El jugador debutó el 21 de octubre frente a los Gigantes del Cibao y pegó su primer hit en la pelota invernal el 23 del mismo mes, ante los pitcheos del lanzador de las Águilas Cibaeñas, Carlos Peña.

“El primer hit fue algo muy grande para mí y mi familia. Mi papá se sintió muy orgulloso, es algo muy especial para él poder ver a su hijo jugar con el equipo de sus amores y que yo me ponga esta camiseta es importante para nosotros”, dijo.

A pesar de haberlo conseguido en un partido frente a las Águilas Cibaeñas, donde el furor de los fanáticos es aún más fuerte, Romero asegura que no siente presión en ningún escenario y eso es algo que lo caracteriza como jugador. Para él, tener la oportunidad de hacer lo que le gusta es una bendición.

El prospecto de los Nacionales de Washington acumula cuatro partidos donde ha estado apareciendo como bateador emergente, sin embargo, se ha mantenido positivo y con la mentalidad de colaborar con el conjunto en todo momento:

“Siempre pienso en lo que puedo hacer para ayudar al equipo a ganar. Intento generar una situación que mis compañeros puedan aprovechar. Hay que entender que aquí los turnos no son muchos, así que hay que tomar la oportunidad y darlo todo. Yo estoy aquí para aprender” , agregó.

El jugador de 22 años afirma que se encuentra trabajando con el coach de bateo y los veteranos del equipo para mejorar su ofensiva: “Estoy bien con mi swing pero me están enseñando más que eso. Me muestran cómo debo pensar en cada turno y esas son cosas que tú vas aprendiendo con el tiempo, pero ellos me están educando ahora, eso me está ayudando mucho” dijo el joven receptor.

Maxwell Romero fue seleccionado por los Tigres del Licey en la octava ronda del reciente Draft de Novatos, celebrado el 13 de septiembre en Hard Rock Café, del centro comercial Blue Mall.