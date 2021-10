Max Scherzer, ¿una opción para relevar en el quinto juego ante los Gigantes?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO — En un juego decisivo, cualquier noción preconcebida de normalidad sale volando por la ventana. El plan del juego es sagrado… hasta que deja de serlo. Con los Dodgers jugándose la vida en el Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Nacional en San Francisco, hay una pregunta que probablemente no tendrá respuesta sino hasta bien entrada la noche del jueves:

¿Utilizará el manager Dave Roberts a Max Scherzer como relevista?

Luego de la victoria de los Dodgers en el Juego 4, Roberts dijo que Scherzer no estaría disponible en el Juego 5, pero concedió que es conocido por ser alguien que cambia de parecer. Roberts lanzó más agua el miércoles sobre la posibilidad de que Scherzer venga desde el bullpen, diciendo que es “altamente improbable”. El manager añadió que le gustaría que Scherzer abriese el Juego 1 de la SCLN, pero reconoció que evidentemente primero tienen que llegar hasta allá.

“Obviamente, no soy inmune al hecho de que no llegas (a la SCLN) al menos que ganes el Juego 5”, dijo Roberts. “Como se siente él es importante porque igual tienes que ser efectivo. Así que vamos a tener una conversación con él con seguridad (miércoles y jueves) y veremos dónde estamos, pero de ninguna manera vamos a presionarlo y ponerlo en una posición en la que no nos sintamos cómodos”.

Roberts tampoco espera que el veterano le pida que lo tenga en cuenta.

“Pienso que es algo de lo que la gente obviamente está hablando”, siguió Roberts. “Yo sé que él lo sabe. Pero, de nuevo, tenemos jugadores muy buenos, un montón de buenos brazos que están frescos y listos y me siento muy confiado en que pueden evitar carreras”.

Gracias a la cómoda victoria 7-2 en el Juego 4, Roberts no tuvo que utilizar a Kenley Jansen y Corey Knebel. Blake Treinen y Joe Kelly han lanzado en tres juegos en esta postemporada, pero ambos probablemente estarán disponibles después del día libre el miércoles. Hasta Tony Gonsolin, que todavía no ha lanzado en estos playoffs, podría ser una opción.

