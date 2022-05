Max Scherzer se hará una resonancia debido a molestias en el costado izquierdo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK — Los Mets, que ya estaban jugando la primera parte de la temporada sin uno de sus ases, Jacob deGrom, podrían perder a otro. Max Scherzer dejó su apertura del miércoles contra los Cardenales en el sexto inning después de sentir molestias en el costado izquierdo al hacer un pitcheo. Salió caminando del terreno junto a un trainer.

Haciendo su octava apertura desde que se unió a los Mets tras firmar un contrato por tres años y US$130 millones, Scherzer hizo un esto de dolor al tirarle una slider a 85 mph al dominicano Albert Pujols. Scherzer enseguida llamó al trainer Joe Golia, quien fue hasta el montículo junto al manager Buck Showalter y el coach de pitcheo Jeremy Hefner. Estuvieron conversando por unos segundos hasta que Scherzer se fue caminando junto a Golia, y si bien el estelar derecho sólo puede especular sobre lo severo de su lesión, espera que haber actuado lo suficientemente rápido para evitar lo peor.

Scherzer se someterá a una prueba de resonancia magnética la mañana del jueves para recibir un diagnóstico más completo.

“No creo que sea un tirón grave”, dijo después de la victoria 11-4 de los Mets sobre los Cardenales. “Estaba un poco apretado, y de golpe lo sentí. Pero no siento como si realmente se desgarró. Siento que simplemente empeoró. Así que con suerte salí lo suficientemente rápido del juego para evitar una lesión mayor. Yo conozco de oblicuos, intercostales, esas cosas pueden ser desagradables. Pero espero a ver esquivado una lesión seria”.

Para los Mets sería un duro golpe perder a Scherzer, particularmente con deGrom y Tylor Megill en la lista de lesionados. deGrom, que tiene una fractura no desplazada en el omóplato del hombro derecho, no volvería sino hasta finales de junio o, más probablemente, julio. Megill está lidiando con una inflamación en el bíceps derecho y en estos momentos no está tirando pelotas.

El resto de la rotación de los Mets está compuesta por Chris Bassitt, el venezolano Carlos Carrasco y Taijuan Walker, con David Peterson y Trevor Williams como otras opciones.

En ausencia de deGrom, Scherzer ha sido el pilar de la rotación. Llegó a la jornada del miércoles con récord de 4-1 y efectividad de 2.66.

