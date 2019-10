Max Scherzer lanzaría posible juego 7: “Estoy bien”

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- Unas cuatro horas antes del Juego 6 de la Serie Mundial el martes entre los Nacionales y los Astros, a Max Scherzer se le vio tirando en los jardines del Minute Maid Park de Houston. Con los capitalinos abajo 3-2 ante los Astros en el Clásico de Otoño de cara al sexto partido, el manager Dave Martínez confirmó que Scherzer, al igual que el receptor Kurt Suzuki—fuera de acción desde el sexto inning del Juego 3 el viernes debido a un flexor en la cadera—estaría en condiciones para abrir un Juego 7 el miércoles en caso de Washington ganar el martes e igualar la serie.

“Estoy bien”, dijo Scherzer a un grupo de reporteros tras su sesión de disparos. El veterano se perdió el domingo por una molestia en el cuello su apertura programada para el Juego 5 en Washington, lo que terminó siendo una derrota de sus capitalinos por 7-1.

En cinco presentaciones (cuatro aperturas) de esta postemporada, Scherzer lleva marca de 3-0, efectividad de 2.16, WHIP de 1.00 y 34 ponches en 25.0 entradas. En el Juego 1 de la Serie Mundial el 22 de octubre, tiró 5.0 innings de cinco hits, dos carreras y siete ponches al llevarse la victoria en un triunfo por 5-4 de los Nacionales.

Look who was throwing this afternoon. 👀 pic.twitter.com/ufqsnf4Gga

— MLB (@MLB) October 29, 2019