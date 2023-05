Max Scherzer es descartado para su apertura por molestias en el cuello

EL NUEVO DIARIO, CINCINNATI — El lanzador derecho Max Scherzer fue descartado antes de su esperada apertura el martes contra los Rojos.

El zurdo David Peterson fue llamado de Triple-A Syracuse para comenzar en su lugar. Para hacer espacio en la lista activa, los Mets colocaron al relevista Jimmy Yacabonis en la lista de lesionados de 15 días (retroactivo al lunes) con una distensión en el cuádriceps izquierdo.

Scherzer sintió que el problema del cuello se avecinaba durante un entrenamiento el domingo e hizo su tratamiento habitual de microagujas. Sin embargo, se despertó el lunes con el lado derecho del cuello trabado y la condición no mejoró el martes.

Scherzer ha lidiado con espasmos en el cuello en el pasado e incluso se perdió un inicio de la Serie Mundial 2019 con los Nats debido al problema. Dada esa experiencia, cree que estará mejor en cuestión de días y planea lanzar durante este viaje por carretera, que se extenderá hasta el lunes. El manager Buck Showalter dijo que el jueves es lo más temprano que podría considerar iniciar al veterano.

“Probé el error de tomar Toradol y vas, y simplemente lo rompes”, dijo Scherzer antes del partido del martes, refiriéndose al fármaco antiinflamatorio no esteroideo. “Te lastimarás el cuello y entonces definitivamente estarás en la IL. Ojalá pudiera tomar una inyección de Toradol y salir y lanzar y hacer que todo esté bien, pero no es así como funciona esto específicamente”.

Scherzer, de 38 años, ha estado luchando contra molestias en el hombro y la espalda durante la mayor parte de la temporada y tuvo que retrasar su inicio en abril debido a la lesión. Su velocidad en su apertura más reciente el miércoles en Detroit también disminuyó.

Sin embargo, Scherzer no cree que las lesiones estén relacionadas porque no hubo un evento agudo que causara el espasmo. Además, ha tenido espasmos en el cuello en el pasado sin problemas en la escápula.

“Puedo mirar a todos a los ojos y decir: ‘Mira, no hice nada para poner en peligro esto, para que esto sucediera’”, dijo Scherzer. “Estaba haciendo todo lo posible para que no fuera así. Si me sentí frustrado por esto, es por cómo lancé, y solo quiero lanzar bien y superar esto y seguir adelante este año. Esa es probablemente la razón de la frustración».

En cinco aperturas esta temporada, Scherzer tiene efectividad de 5.56 con 20 ponches y 10 bases por bolas en 22 2/3 entradas. Ha completado seis entradas en solo una de sus cinco aperturas y cumplió una suspensión de 10 juegos por violar las prohibiciones sobre sustancias extrañas.

