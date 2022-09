Max Scherzer descarta seriedad de molestia en el costado izquierdo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Luego de abandonar su apertura del sábado tras 67 pitcheos, el as de los Mets, Max Scherzer, indicó que la molestia en el costado izquierdo no es nada serio.

Scherzer — quien perdió siete semanas a comienzos de la temporada por un tirón en el oblicuo izquierdo — salió del partido de Nueva York contra los Nacionales después de cinco episodios como medida preventiva para mantener al derecho en salud para el resto de la recta final. Al preguntársele el domingo si anticipaba realizar su próxima salida, que ya estaba programada a incluir descanso extra, Scherzer indicó que lo hará.

“Hoy me sentí bien cuando me desperté, eso era lo que esperaba”, expresó Scherzer el domingo. “No sentí nada punzante, ni nada de tensión. Es una molestia en toda parte excepto el oblicuo. Ya pasé todas las pruebas. No hay lesión. Estoy bien”.

