Max Scherzer corona desde el montículo la barrida de los Mets sobre los Filis

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK — Es seguro decir que el derecho Max Scherzer ha vuelto a ser el as del cuerpo técnico. Estaba repartiendo el jueves por la tarde en Citi Field, y ayudó a los Mets a derrotar a los Filis, 4-2, y barrer la serie de tres juegos. Fue la segunda barrida de tres juegos en casa esta temporada para Nueva York.

“Independientemente de quién sea o si está en tu división o no, no obtienes puntos extra”, dijo el manager de los Mets, Buck Showalter. “Es como un jonrón; no obtienes una carrera y media por golpear muy lejos. Cada juego cuenta. Eres quien eres. Buscas tu nivel”.

Si uno pasa por la primera entrada, parecía que Scherzer iba a tener un día largo, ya que Filadelfia tomó una rápida ventaja de 2-0. Después de permitir un sencillo a Trea Turner y caminar a Bryce Harper con un out, los Filis intentaron un doble robo, pero el receptor Francisco Álvarez lanzó la pelota al jardín izquierdo, lo que permitió que Turner anotara y Harper avanzara a la tercera base. Harper luego anotó con un elevado de sacrificio de Nick Castellanos.

Después de que terminó la entrada, Scherzer se dijo a sí mismo: «Simplemente lanza ceros». Luego demostró ser un hombre de palabra, manteniendo a los Filis sin anotaciones durante las siguientes seis entradas y logrando nueve ponches en el día. Scherzer recogió 15 swings y falla su bola rápida durante el juego.

Marcó la segunda salida consecutiva en la que Scherzer lanzó siete entradas y permitió solo una carrera limpia, y redujo su efectividad a 3.21. En sus últimas cuatro aperturas, Scherzer ha permitido tres carreras limpias en 25 entradas.

“Simplemente ha sido Max”, dijo Showalter. “Me maravillo con él, con el nivel que tiene en esta etapa de su carrera. A medida que las cosas puras comienzan un poco hacia abajo, surge el conocimiento del lanzamiento. Lo viste mucho con tipos como [Greg] Maddux y [Tom] Glavine. Esos muchachos solían lanzar 94, 95. Luego estaban lanzando 89-91 o 92 con gran dominio.

“Max tiene una mano muy talentosa. Puede maniobrar la pelota, hacer que los lanzamientos cambien un poco su forma en el control deslizante, el corte y el cambio. Cuando ves tantos bateadores zurdos en [la alineación], sabes que tendrá que hacer algo con la pelota de béisbol además de ubicar una bola rápida».

Scherzer cree que su éxito en los últimos tiempos ha sido ayudado por una gran relación con Álvarez, quien ha desarrollado una comprensión de cómo Scherzer piensa y lanza en el montículo. Juntos, Álvarez y Scherzer pudieron idear la secuencia correcta de lanzamientos durante todo el juego.

¿Qué hace que Álvarez sea tan bueno detrás del plato? Scherzer dijo que tiene instinto para manejar el puesto.

“Nunca puedes enseñar instintos. O lo tienes o no lo tienes. Tiene ese factor para él”, dijo Scherzer. “Tiene una buena cabeza sobre sus hombros para ser un niño pequeño y quiere aprender. Tenemos una gran casa club de veteranos de los que aprender. Está haciendo un gran trabajo al respecto.

“Tan bien como lo está haciendo en este momento, para él, necesita seguir aprendiendo y seguir adquiriendo experiencia. Seguirá mejorando. Todavía hay pequeñas cosas en las que puede mejorar, y está dando muestras de lo que puede hacer”.

Por segundo juego consecutivo, fue Mark Canha quien participó en la victoria de los Mets. Con los Mets perdiendo 2-1 en la cuarta entrada, Canha hizo un swing a un lanzamiento de 3-1 del derecho Taijuan Walker y golpeó la pelota sobre la valla del jardín central izquierdo para darle a Nueva York una ventaja de una carrera.

Frente a los Phillies, Canha parece que no puede dejar de batear: en sus últimos tres juegos contra ellos, conectó cuatro jonrones y impulsó 11. Las 11 carreras impulsadas están empatadas con Mike Piazza (2002) y Michael Conforto (2018) por la mayor cantidad de carreras impulsadas en un lapso de tres juegos por un Met contra Filadelfia.

“Solo estoy tratando de tener buenos turnos al bate, realmente no estoy tratando de hacer demasiado”, dijo Canha. “Teníamos un corredor en segunda y yo estaba tratando de conectar un sencillo por el medio. A veces, cuando haces que el momento sea más pequeño de lo que es, suceden cosas. Estaba tratando de hacer un buen lanzamiento para batear allí y generar una carrera”.

Quizás Scherzer lo dijo mejor. Los Mets necesitan algo más que Pete Alonso para conectar jonrones y producir carreras.

“Necesitas un esfuerzo total del equipo ofensivamente para vencer a los equipos”, dijo Scherzer. “No puede ser solo que Pete batee en el medio de la alineación bateando jonrones. Tiene que ser todo el mundo. … Mark es ese tipo en este momento. Ha estado dándonos grandes turnos al bate. Hoy, con ese jonrón de dos carreras, eso realmente nos dio un respiro para tomar la ventaja y me permitió salir y hacer mi trabajo”.

Los Mets aumentaron su ventaja en la sexta entrada contra el zurdo Matt Strahm cuando Brett Baty anotó con un elevado de sacrificio de Mark Vientos , quien salió de la banca como bateador emergente de Daniel Vogelbach . Vientos había recibido un mano a mano una entrada antes de que podía enfrentar a un zurdo.

“Estaba preparado para ello. Me preparé entre entradas, entraré en la jaula para hacer algunos swings”, dijo. “Así que realmente no fue tan difícil. Estaba preparado para eso”.

