Max Puig: Es urgente enfrentar efectos del cambio climático en comunidades empobrecidas

EL NUEVO DIARIO, AZUA.- El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (Cnccmdl), Max Puig, consideró este miércoles que es urgente que se enfrenten los efectos del cambio climático en las comunidades empobrecidas.

“El modelo de crecimiento ha generado riquezas, pero también ha conllevado la reproducción de la pobreza. Las comunidades empobrecidas son sumamente vulnerables ante los efectos del cambio climático, como quedó demostrado recientemente en el Gran Santo Domingo. Por lo tanto, se hace necesario implementar con urgencia soluciones de adaptación para proteger la población”, expresó.

Puig hizo esas declaraciones al participar en el encuentro de la Coordinadora de Juntas Campesinas de Padre Las Casas, Bohechío y Las Yayas con funcionarios públicos que, como cada año, se celebró en este municipio.

En la actividad, Puig recordó que en esta localidad el gobierno dominicano, a través de la Dirección General para el Desarrollo de las Comunidades (DGDC) y el Consejo Para el Cambio Climático, está ejecutando el proyecto de Soluciones Hídricas a partir de Fuentes de Energía Renovables para seis municipios rurales del país, una iniciativa financiada por la Unión Europea a través del Centro de Cambio Climático para la Comunidad del Caribe (5C).

“Este proyecto no es producto de la casualidad, es una respuesta del gobierno no sólo a las necesidades presentes de las decenas de familias que no tienen acceso al agua para uso doméstico y de los agricultores que no tienen agua para irrigar sus tierras, sino que es una medida de adaptación a los efectos del cambio climático en esta región del país, manifestó.

En ese sentido, el funcionario insistió en que el Gobierno está trabajando en actualizar los datos disponibles y realizar nuevas investigaciones científicas para determinar con la mayor precisión posible, mediante modelos de proyección, cuáles serán los efectos que tendrá el cambio climático en cada municipio del país.

Recordó que el Cnccmdl está desarrollando un Atlas de Riesgo Climático que permita compilar, comparar y unificar información geográfica, geológica, hidrometeorológica y climática de todo el territorio nacional, a fin de prever y medir el riesgo de que ocurran desastres por causa de fenómenos de la naturaleza.

Este tipo de riesgos, apuntó, se ha visto amplificado los últimos años como resultado de la acción humana.

