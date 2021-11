Mavericks anuncian la retirada de la camiseta de Dirk Nowitzki

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Los Dallas Mavericks retirarán la camiseta de Dirk Nowitzki el próximo 5 de enero coincidiendo con el partido que los enfrentará en el American Airlines Center a los Golden State Warriors, según ha informado el periodista Marc Stein.

El ex-jugador alemán lució el dorsal ’41’ durante su extensa y exitosa carrera de 21 años en la NBA, todos ellos en la franquicia de Texas. En abril de 2019 anunció su retirada con un dilatado palmarés que incluye el campeonato de 2011, catorce apariciones en el All-Star Game y un total de 31.560 puntos anotados.

En el ámbito particular de los Mavericks, el alemán lidera la franquicia en partidos jugados (1.522), anotación (31.560), rebotes (11.489), tapones (1.281) y triples (1.982). Así, Nowitzki se unirá a Derek Harper (12), Brad Davis (15) y Rolando Blackman (22) como aquellos jugadores de la organización con su dorsal retirado.

A pesar de colgar las zapatillas, poco tardó en regresar a la disciplina de los Mavericks. El pasado mes de junio aceptó la propuesta de Mark Cuban para convertirse en asesor de la franquicia. «Mark [Cuban] se me acercó y me pidió que ayudara. Y, por supuesto, dije que sí», afirmó el ex-jugador alemán. «Estaré dispuesto a ayudar a los Mavericks de todas las maneras que me sean posible.»

Además, Nowitzki recopiló un nuevo hito de forma reciente al ser incluido en la lista de los mejores jugadores de la historia de la NBA como motivo de su 75º aniversario.

