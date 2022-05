Mauricio Ochmann revela si planea casarse con su actual novia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La relación sentimental de Mauricio Ochmann con Paulina Burrolla tiene poco más de un año. Desde el inicio, la pareja no ha dudado en mostrarse públicamente, ni en dejar de hacer evidente su amo; incluso la novia convive con las hijas del actor; quien no dudó en mencionar lo bien que está el romance con la modelo. “Muy bien, estamos muy contentos. La verdad es que viviendo cada día, disfrutándonos. La verdad estoy muy contento en todas mis áreas. Con Pau [Paulina Burrola] estoy feliz”, confesó a los medios de comunicación.

Ante la emoción que el protagonista de la película Hazlo como hombre muestra con su idilio, fue cuestionado sobre la posibilidad de llegar nuevamente al altar y no dudó en hacerlo en algún futuro; incluso, bromeó al respecto con representantes de la prensa. “Es muy pronto, pero nunca digas nunca; pero si llegara ese momento, ya se enterarán”, comentó.

“Todavía no hay [invitaciones para la boda]. Pero, muy seguramente, si se llegara ese día ustedes [los medios, estarían enterados]. ¿Quién sabe? No sabemos, no hay que futurizar. No se sientan excluidos. No sabemos”, agregó. “Ya me pusieron nervioso”.

El intérprete de El chema en la serie El señor de los cielos, compartió que se siente pleno y está atravesando por un gran momento personal con sus hijas “Kai y con Lorenza también”. Ahora, está combinando su carrera profesional con el apoyo a causas sociales porque desea que haya un mundo mejor y lo hace porque es “lo que soy” y esto viene de “mi esencia, de mis ganas de ayudar y compartir”.

“Tenemos que normalizar el hecho de ayudarnos, de pasarnos las notas. De cómo hemos afrontado o pasado por las siguientes circunstancias, porque todos hemos difíciles, buenos, malos, regulares; altas, bajas, y como sociedad y compañeros de planeta creo que está bien padre [ayudar]”, advirtió. “Como ser humano, para no ponerle género, todos debemos poner nuestro granito de arena para hacer una mejor sociedad, donde le metamos más amor y la importancia de las motivaciones y las esencias, que creo se han perdido. Desde nuestra trinchera debemos hacer lo que podamos para que seamos una mejor sociedad y crezcamos”.

De casarse, para Mauricio Ochmann sería su tercer matrimonio, tras haber estado casado con María José del Valle Prieto y, después, con Aislinn Derbez. Solo el tiempo dirá si vuelven a sonar las campanas de boda.

Relacionado