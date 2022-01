Mauricio Ochmann revela si planea boda con su actual novia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – Poco después de divorciarse de Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann inició una relación sentimental con Paulina Burrola. A casi un año de distancia, el actor ha confesado que el romance está más sólido que nunca y dio a conocer si está planeando casarse nuevamente con la modelo. “Estoy muy contento [con Paulina Burrrola]”, mencionó a los medios de comunicación.

“¿Formalizar, cómo? Si ya lo estamos, el noviazgo está formal”, aclaró. “Luego, luego ya quieren boda. Ya vi”.

Respecto a cómo maneja Kailani, la hija que tuvo con Derbez, los noviazgos que sus respectivos padres llevan, el protagonista de la película Hazlo como hombre asegura que la nena, quien en febrero cumplirá cuatro años, es una niña feliz y no tiene problemas con las parejas de sus padres.

“Lo que sembramos, plantamos todos está muy bien. Somos una familia muy unida y siempre vemos por [que sea] lo mejor para Kai, quien está muy enterada de todo. Lo más importante para ella es ver a su mamá y su papa contentos. Y la verdad es que nos llevamos muy bien”, expresó. “En 2021, hubo de todo, altas y bajas, pero al final agradecido con la vida y con lo que me ha tocado vivir”.

Mauricio Ochmann dejó claro que ya no tiene contacto alguno con drogas o alcohol; incluso, con cualquier sustancia que sea natural pero implique nublar la consciencia. “No me meto nada que me evada de la realidad”, advirtió.

“Obviamente, soy espiritual y me gusta mucho cómo trabajar en mí y eso, pero no le meto nada a mi cuerpo ajeno o que me evada de la realidad”, agregó. “Vivo mi vida desde hace 15 años sin sustancias ni nada. Entonces, no me gusta meterle nada a mi cuerpo que no [sea bueno]”.

Relacionado