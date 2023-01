Mauricio, De la Cruz y Pérez entre prospectos más esperados para la temporada de MLB 2023

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- La campaña del 2022 nos brindó emocionantes debuts en las Mayores. Doce prospectos en la lista de los Mejores 100 comenzaron la temporada en rosters del Día Inaugural, incluyendo a tres de los primeros cinco: Bobby Witt Jr., el dominicano Julio Rodríguez y Spencer Torkelson. Otros siguieron sus pasos con acción poco después — como Michael Harris II, el Novato del Año en la Liga Nacional, y Adley Rutchsman, quien terminó de segundo en las votaciones para Novato del Año en la Americana. El constante flujo de figuras que causaron impacto en la Gran Carpa es algo que la mayoría recordará del año pasado.

Si somos afortunados, el 2023 no sería diferente.

Ahora con la llegada de un año nuevo, demos un vistazo a los mejores prospectos latinoamericanos que queremos ver debutar lo más pronto posible en la próxima temporada.

Azulejos: Yosver Zulueta, LD (Nro. 5)

Con una recta por encima de las 90 millas por hora y un impresionante slider, el cubano probablemente se hubiera ganado un puesto en la escuadra de Toronto el año pasado si no hubiera sido por molestias en el hombro y la rodilla que lo mantuvieron fuera de acción en agosto y algunos problemas en su control tras su regreso a Doble-A/Triple-A en septiembre. Tiene remotas posibilidades de ganarse un puesto en el equipo grande en los Entrenamientos de Primavera. Pero si no lo logra, es probable que su repertorio lo tenga arriba poco después.

Medias Rojas: Ceddane Rafaela, OF/SS (Nro. 3/MLB Nro. 96)

El curazoleño podría tener la mejor defensa en Ligas Menores — sobresale por todo el diamante — y podría llenar una vacante en el cuadro interior o en las praderas dependiendo de cómo los Patirrojos llenen el hueco que dejó la partida del arubeño Xander Bogaerts. En el 2022, entre Clase-A Alta y Doble-A, tuvo una línea ofensiva de .299/.342/.538 con 21 jonrones y 28 estafadas en 116 partidos.

Guardianes: Daniel Espino, LD (Nro. 1/MLB Nro. 15)

Aunque el panameño realizó apenas cuatro presentaciones en Doble-A en el 2022 mientras lidiaba con tendinitis en la rodilla derecha y molestias en el hombro derecho, no cabe duda de que puede encabezar una rotación cuando está en salud. Puede dominar a los bateadores con una recta sobre las 90 millas por hora y que ha llegado a las 101, dos versiones de un slider y una curva, más un cambio con potencial.

Tigres: Wilmer Flores, LD (No. 3/MLB No. 100)

Si el 2022 fue el año de los bateadores novatos en Detroit, el venezolano podría ayudar a que el 2023 esté enfocado en los brazos mientras trata de colarse entre las alternativas para el grupo de abridores. Debe de ver acción en Tripe-A por primera vez el próximo año, pero hay posibilidades de que su estadía en Toledo sea corta.

Medias Blancas: Oscar Colás, OF (No. 2/MLB No. 95)

Tras su firma por US$2.7 millones en enero del año pasado, el guardabosque cumplió con las expectativas en su debut en liga menor, bateando .314/.371/.524 con 23 vuelacercas entre Clase-A Alta a Triple-A, un ascenso que lo perfila como la próxima estrella cubana en los Patipálidos. Con su poder innato y una fuerza en el brazo sobre el promedio, figura muy bien como un jardinero derecho — y precisamente ésa es una de las necesidades de Chicago ahora mismo.

Astros: Pedro León, OF/2B (Nro. 4)

El cubano tiene poder y velocidad por encima del promedio para acompañar su impresionante fuerza en el brazo. Para ganarse un puesto en los reinantes campeones, deberá ser más consistente con su contacto luego de batear .228/.365/.431 con 17 cuadrangulares, 38 bases robadas y una tasa de ponches del 29% en Triple-A.

Mets: Ronny Mauricio, SS (Nro. 6)

Está por verse dónde jugará el quisqueyano con los puertorriqueños Francisco Lindor y Carlos Correa (quizás) defendiendo el lado izquierdo del cuadro por un buen tiempo. Pero Mauricio, de 22 años, tiene suficiente trueno en el bate para causar un impacto — incluso si es para darle profundidad al roster de Nueva York.

Marlins: Eury Pérez, LD (Nro. 1/MLB Nro. 9)

El dominicano cumplirá apenas 20 años el 15 de abril, pero ya no tiene nada que demostrar en Ligas Menores tras registrar efectividad de 4.08, promedio en contra de .223 y una tasa de ponches/bases por bolas de 106/25 en 75 entradas en Doble-A.

Piratas: Endy Rodríguez, C/2B/OF (No. 6/MLB No. 97)

Pese a que los Bucaneros firmaron a Austin Hedges, el bate del quisqueyano sería lo suficientemente bueno para ganarse un puesto en las Mayores — como lo demostró su línea ofensiva de .323/.407/.590 con 25 jonrones en Triple-A — y en la alineación sea como receptor, intermedista o guardabosque.

Rojos: Elly de la Cruz, SS/3B (Nro. 1/MLB Nro. 14)

El dominicano tendrá apenas 21 años en el 2023 y viene de una campaña en que llegó a Doble-A y bateó .304/.359/.586 con 28 bambinazos y 47 estafadas en sentido general como uno de los prospectos más eléctricos en todo el béisbol.

