Mattel lanza una muñeca Barbie basada en la actriz transgénero Laverne Cox

Mattel ha lanzado una muñeca Barbie Tribute Collection basada en el actor transgénero Laverne Cox, un hombre biológico que se identifica como mujer. Según la biografía de Cox en GorjeoCox es una “Actriz cuatro veces nominada al Emmy y productora ganadora del Emmy”.

“Lo que más me emociona de que ella esté en el mundo es que los jóvenes trans pueden verla y tal vez comprarla y jugar con ella, y saber que hay una Barbie hecha por Mattel, por primera vez, a semejanza de una persona trans”, dijo Cox, según People. Cox también dijo: “Que en este ambiente donde los niños trans están siendo atacados… esto también puede ser una celebración de la transgénero, y también un espacio para que sueñen, entiendan y recuerden que lo trans es hermoso”.

La gente informó que Cox notó estar “muy involucrado” en el diseño de la muñeca.

“Yo estaba como, ‘¿Podemos hacer que se parezca más a mí? ¿Y más afroamericana?’”, Dijo Cox. “Y tuvimos una conversación sobre reflejos y luces bajas porque ahora soy rubia la mayor parte del tiempo, pero soy una chica negra, así que necesito una raíz oscura. Y tuvimos toda una conversación sobre cómo no pueden hacer eso , pero podrían hacer luces bajas y oscuras”.

Cuando era niña, Cox quería jugar con muñecas Barbie, pero no se le permitía hacerlo. Pero más tarde en la vida, por recomendación de un terapeuta, Cox compró una Barbie cuando era adulta.

“Le rogué a mi madre por una muñeca Barbie y ella dijo que no porque me asignaron un varón al nacer”, dijo Cox. “Y cuando tenía 30 años, estaba en terapia y le dije a mi terapeuta que me negaron la oportunidad de jugar con muñecas Barbie. Y mi terapeuta dijo: ‘Nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz, y lo que debes hacer porque tu niña interior es salir y comprarte una muñeca Barbie’”.

“Jugué con mi Barbie y le dije a mi mamá lo que había dicho mi terapeuta. Y esa primera Navidad después de eso, mi mamá me envió una muñeca Barbie”, dijo Cox. “Y ella me ha estado enviando Barbies para Navidad y para mi cumpleaños”.

Según People, la vicepresidenta ejecutiva y directora global de Barbie y Dolls en Mattel, Lisa McKnight, dijo en un comunicado: “Estamos orgullosos de resaltar la importancia de la inclusión y la aceptación en todas las edades y de reconocer el impacto significativo de Laverne en la cultura con una Colección Tributo”. Barbie.”

