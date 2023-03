Matt Williams se ausentará de Padres debido a cáncer del colon

EL NUEVO DIARIO, SAN DIEGO — Al coach de la tercera base de los Padres, Matt Williams, se le ha diagnosticado cáncer del colon y se apartará del equipo desde el viernes, para someterse a una operación.

Williams, quien comenzará su segunda temporada con el conjunto, se reunió con los medios y expresó que no sentía ningún síntoma. Estará presente para el Día Inaugural, como es de esperarse, no tiene una fecha para su posible regreso al club.

Mike Shildt, quien funge como asesor del equipo, será el coach de la tercera base durante la ausencia de Williams.

A Williams se le descubrió el cáncer durante unas pruebas de sangre de rutina hace unas semanas. Continuó sus trabajos como coach, pero le informó a los Frailes que se ausentaría, aunque seguirá en San Diego para el procedimiento y la recuperación.

“Es una gran casualidad, porque de otra manera no me hubiera dado cuenta”, explicó Williams. “No me había sentido así de bien en 20 años, pude seguir trabajando y todo por el estilo”.

Relacionado