Mat Ishbia será el nuevo dueño de los Phoenix Suns

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX.- Tres meses después de que Robert Sarver anunciase la apertura del proceso de venta de los Phoenix Suns, parece que la franquicia ya tiene comprador. Según apunta Adrian Wojnarowski en su cuenta de Twitter, Mat Ishbia es el flamante futuro propietario del equipo de NBA y de Phoenix Mercury, el conjunto de la WNBA. La compra rondaría los 4.000 millones de dólares, lo que supondría una cifra récord en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Mat Ishbia es presidente y CEO de United Wholesale Mortgage, una de las agencias prestamistas más grandes de Estados Unidos con sede en Michigan. Como curiosidad, el empresario fue jugador de baloncesto en la universidad de Michigan State, con quienes ganó un campeonato de la NCAA en el año 2000. Allí compartió equipo, entre otros, con Jason Richardson. Ishbia ya había tratado de pujar por equipos en la NFL y la NBA en el pasado reciente.

La compra no implica que la franquicia vaya a cambiar de manos de la noche a la mañana, pero sí se inicia el proceso de trasvase de propiedad para el que aún no hay fecha. Esta misma semana, Baster Holmes volvía a dar voz a parte de la plantilla de trabajadores de los Suns en ESPN. Quienes aseguran que continúa habiendo personas que perpetúan comportamientos similares a los que condenaron a Sarver y acabaron presionando la venta de la franquicia. Probablemente este sea uno de los puntos de énfasis de Ishbia y la junta de accionistas que le acompañe cuando se siente en el despacho de los Suns. No cuesta imaginar que la filtración busque justo eso, limpiar un ambiente laboral que denuncian como insalubre ya sin la presencia del anterior dueño.

Relacionado