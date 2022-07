MasterChef Celebrity llega este domingo al gran final de la 4ta temporada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El reality gastronómico MasterChef Celebrity República Dominicana llega este domingo a su gran final de esta cuarta temporada. Por primera vez con 4 finalistas, los aspirantes Juan Carlos Pichardo, Rosaly Rubio, JJ Sánchez y Juan Luis Minaya.

Las expectativas y los sentimientos a través de las redes se han hecho notar entre las celebridades y la audiencia, lo cual promete ser un capítulo con las emociones a flor de piel de principio a fin, como lo ha sido esta temporada completa.

Rosaly Rubio escribió hoy en redes sociales: “Cuando me llamaron de MasterChef Celebrity fui con la mentalidad de divertirme y cocinar. Fui para reírme de mí misma por el disparate que iba a hacer y Juan Luis Minaya y yo nos pusimos como meta 4 capítulos y terminamos enamorándonos tanto de los fogones que no nos queríamos ir. De repente, me vi en la cocina inventando, retándome cada semana y ganando mejores platos y ahí entendí que había una fuerza guiándome de una forma inexplicable durante la competencia y fue ella todo el tiempo.”

Sin lugar a dudas, Juan Luis Minaya y JJ Sánchez se convirtieron en las dos revelaciones de esta temporada, en especial el artista JJ, quien no tenía relación con la cocina y nos ha sorprendido semana tras semana con increíbles recetas, que lo han convertido en uno de los favoritos del público.

La cita del día de hoy, que promete ser un toque de queda en República Dominicana, es a las 6:00 pm por Telesistema Canal 11, contará con una invitada muy especial, antes de conocer la nueva estrella que se convierta en MasterChef Celebrity para esta cuarta temporada.

