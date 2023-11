Massa reconoce derrota ante Milei y le felicita como «presidente de todos los argentinos»

EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES.- El candidato oficialista a la Presidencia de Argentina, Sergio Massa, reconoció este domingo su derrota en el balotaje, que dio el triunfo a su oponente, el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei, quien será el gobernante del país a paetir del próximo el 10 de diciembre.

«Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años», dijo Massa ante seguidores congregados a las puertas del «búnker» oficialista en la capital argentina.

Massa, quien reconoció su derrota antes de que se conocieran los primeros datos oficiales del escrutinio provisional, contó que propuso a Milei y al presidente argentino, Alberto Fernández, poner en marcha «mañana mismo» mecanismos «de enlace y transición de recambio democrático para que los argentinos en los próximos 19 días no tengan dudas ni incertidumbres respecto del normal funcionamiento económico, social, político e institucional».

El ministro afirmó que «desde mañana la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitir garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de Argentina es responsabilidad del nuevo presidente electo y esperamos que así lo haga».

«Hoy termina una etapa en mi vida política. Seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades. Pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional y el federalismo como valores centrales de la Argentina», aseguró.

Massa expresó su agradecimiento a quienes participaron de la organización de la jornada electoral, a quienes le apoyaron con su voto y en la militancia activa durante la campaña y a su familia.

Resaltó la «transparencia» con la que se celebraron los comicios y señaló que esta ha sido una campaña «muy larga, difícil e inclusive con tintes ríspidos» que «ojalá que, después de cuarenta años de democracia, la Argentina abandone para siempre».

«Esta jornada de hoy ratifica que la Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido, transparente y que respeta siempre los resultados», enfatizó.

Así miso, reivindicó sus ideas en defensa del rol del Estado en materia de seguridad, educación y salud, la industria y los trabajadores, pero reconoció que los argentinos «eligieron otro camino».

Por último Massa dijo que Argentina necesita «acuerdos de políticas de Estado, que el sistema educativo, el sistema laboral, el sistema de garantías de derechos humanos, que el sistema de relaciones internacionales de Argentina con el mundo deben ser acuerdos por los que el país transite los próximos diez años».

Con el 94,70 % escrutado, Milei obtuvo un 55,79 % de apoyo (13.864.555 votos) y Massa un 44,20 % (10.983.642 votos).