Masivo acto de apoyo a reelección de Abinader en NY encabezado por el cónsul Jáquez y el presidente de la seccional

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Cientos de seguidores que ayer domingo en la mañana fueron convocados para seguir el evento “Contigo Somos Mejores”, transmitido en vivo desde la República Dominicana y que abarrotó el local del PRM, convirtió la actividad encabezada por el cónsul Eligio Jáquez, el presidente seccional Neftalí Fuerte y otros altos dirigentes oficialistas en un apoyo masivo a la reelección del presidente Luis Abinader.

El espacio del partido fue adornado con afiches que promueven 4 años más de Abinader en el Palacio Nacional con el lema “El Cambio Sigue”, y fue convocado para las 10:00 de la mañana pero desde más temprano la mayoría de los asistentes, a pesar de que se celebró el Día de los Padres en Estados Unidos, comenzaron a llegar con un entusiasmo desbordante pocas veces visto en torno a la repostulación.

El emblemático dirigente del PRM y encargado de la oficina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Nueva York, Manuel Feliz (Manny), abrió el acto explicando el propósito del mismo que se inició con los himnos de la República Dominicana y del partido.

Feliz es también el encargado de educación del PRM en la circunscripción #1 de Estados Unidos.

Fuerte, quien precedió a Jáquez en la palabra advirtió que sectores de oposición mantienen una campaña sucia contra la gestión de Abinader y el PRM con el objetivo de quebrar la gobernanza estable que mantienen el estadista y el partido oficial en la República Dominicana.

“Tenemos un presidente de lujo que es Luis Abinader y el trabajo que él viene realizando desde el estado dominicano dice que para sembrar raíces fuertes de institucionalidad, cuatro años no son suficientes”, añadió Fuerte.

“Por eso, aspiramos y apelamos al pueblo dominicano para que le dé su voto a Luis para cuatro años más, porque el país necesita afianzar su sistema democrático e institucional para mantenerlo en la vía de desarrollo que viene impulsándose con el régimen de justicia independiente que prevalece en la República Dominicana”, agregó.

“La campaña por la reelección es algo indetenible, porque el pueblo dominicano, si se observan las encuestas a Luis le dan un porciento altísimo, aparte de que el PRM como institución está con más de 30mn puntos por encima del partido que más se le aproxima”, sostuvo Fuerte.

“La campaña por la reelección la tiene el pueblo dominicano. Estos afiches los pusimos porque hoy estamos celebrando el relanzamiento del PRM para afianzar lo que va a ser la campaña de reelección de Luis Abinader, porque no hay contrincantes internos ni externos para competir con el presidente”, puntualizó.

EL CÓNSUL

Por su parte, el cónsul esbozó parte de los logros más importantes de la gestión perremeísta en menos de dos años, lo que significa que hay espacio enorme para seguir desarrollando el país, como muestra el aumento del 15% de las exportaciones en el mercado de Estados Unidos, comparado con 2019, año antes de la pandemia.

“Seguimos siendo un país con una población de vocación democrática que defiende su democracia con su vida, y nosotros estamos en un buen camino no solamente para hacer un buen Gobierno sino también para tener el mejor país del mundo”, agregó Jáquez.

Sostuvo que Abinader no descansa, no cobra salario no anda en vehículos del estado, los que tiene son de su propiedad y dos del Gobierno en un almacén para en caso de una emergencia si le fallan los de él, pero todavía no los ha necesitado.

“Ese no es un presidente que pueda surgir por cuatro años, qué pena que la constitución nada más establezca dos períodos para un presidente que quizás no lo volvamos a encontrar así, como Luis Abinader”, indicó el cónsul.

Reveló que encuestas que maneja el partido, el PRM aparece con un 47%. “Este partido tiene un solo candidato para el año 2024, y si tenemos un presidente que nos da satisfacción y orgullo a todos, ¿qué podemos hacer inventando?”.

El cónsul añadió que “nuestro país tiene un gran futuro pero de la mano de un colectivo como el PRM, y de seguro que vamos a tener muchos años de protagonismo en la vida pública de República Dominicana para darnos el lujo ni el pompo de andar en carros deportivos, sino para hacer del servicio un sacerdocio que es lo que nos corresponde a nosotros, los que hemos asumido la política como un oficio y creo que el más digno como decía Juan Pablo Duarte”.

“No podemos ser un grupo de sinvergüenzas como los vimos en gobiernos anteriores, hablando de que la familia era seria, que su papá le enseñó y después cuando le pasan balance, hay que trancarle los hermanos y la hermana. No creo que eso vaya a ocurrir con el PRM ni con un presidente como Luis Abinader que siente por su país y quiere que en la sociedad cada cual cumpla con su deber”, dijo Jáquez.

Al acto asistieron todos los presidentes de condados, coordinadores regionales, los aspirantes a la presidencia de la seccional, Jhon Sánchez, Alejandro Rodríguez (Tontón), Luis Ducasse, la comisionada de cultura, Francia Vargas, además de otros legendarios dirigentes como David Williams, presidente en la región de El Bronx y líderes juveniles.

