Masivas importaciones no detendrán alzas de precios, dice Sánchez Roa

“Ante alzas precios, procede sembrar alimentos en 8.1 millones tareas de tierra sub-utilizadas”, opina Adriano Sánchez Roa, del CC del PLD.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Adriano Sánchez Roa, titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana, urgió este martes al gobierno proceder en lo inmediato a sembrar de alimentos los 8.1 millones de tareas de tierra que permanecen baldías y/o sub-utilizadas, con el propósito de aminorar el impacto que continuará teniendo en el costo de la canasta alimenticia, las alzas mundiales de precios de los insumos y los alimentos.

Consideró que la decisión del Gobierno de eliminar transitoriamente aranceles a alimentos importados no detendrá las alzas, porque ya esa tasa cero se aplica en casi todos los productos que llegan bajo tratados internacionales.

“Con esa decisión no se va a lograr reducir los altos precios actuales ni tampoco los que vendrán, puesto que solamente nos ayudaría sembrando en abundancia, porque nos acercamos a una inseguridad alimentaria mundial de marca mayor; es momento de aprovechar las excepcionales condiciones climáticas, de suelos y geográficas privilegiadas que posee el país”, añadió mediante nota de prensa.

Sánchez Roa comentó que el gobierno ha debido adoptar la única política que daría resultados, que es subvencionar la preparación de terrenos y las semillas y materiales de siembra, sin importar afiliación política y acogiendo a todos los productores por iguales; sin cobrarle un centavo a quienes decidan producir.

Y alegó que las importaciones en el 2021 crecieron a 230.3 mil millones de pesos, “una cifra nunca vista”, lo que podría continuar subiendo de no adoptarse una política agresiva e inmediata de siembra, para no tener que aumentar las compra de cereales, leche, café, grasas y aceites, etc.

Señaló que las autoridades deben escuchar las preocupaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Alimentación (FAO), quien estimó que este impacto se extenderá mucho más allá del ciclo actual, en cuanto a los aumentos de los precios de los alimentos, por lo que se debe trabajar también para el corto plazo.

Apuntó que el país debe asumir medidas urgentes ante el mayor deterioro de las cadenas de suministro de alimentos, ocasionada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que vino a sumarse a la provocada por motivos la pandemia del coronavirus, y que cuenta con una subida drástica de los precios de los fertilizantes.

Dijo que las expectativas mundiales prevé que los precios alimentos suban en más de un 35%, para agregarse al 46% que han aumentado en el país en los últimos 18 meses, de manera que la solución no es financiera, sino sembrar para suministrar alimentos baratos al pueblo dominicano y, a la vez, aprovechar el mercado internacional.

En su opinión, el anuncio del presidente Abinader encamina al país a adquirir alimentos en los extranjeros con una inflación superior a la eliminación de los aranceles, pronosticando que de no sembrarse localmente, los precios de la canasta alimenticia se elevarán mucho más que en la actualidad.

Sánchez Roa coincidió con la opinión de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) de que liberar de impuestos a más de 60 productos no garantiza una reducción en los precios al consumidor, debido a que el comercio dominicano se abastece fundamentalmente de los Estados Unidos donde ya por el DR-Cafta la mayoría vienen con tasa cero.

“Hay que escuchar la advertencia de la AIRD en el sentido de que en realidad se afectarán a más de 80 mil colmados, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que participan en la cadena de comercialización de esos productos, así como a los productores”, explicó el experto agrícola.-

