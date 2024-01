Masha suplica ayuda al escapar de Conani; promete comportarse como una niña de su edad

Masha. (Fuente externa)

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Masha, expareja del exponente urbano Dilon Baby, quien guarda tres meses de prisión preventiva como medida coerción por estar supuestamente vinculado con una menor de edad y falsificación de cédula, suplicó ayuda a su madre, tras escaparse de una unidad del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en Jarabacoa.

Masha, quien portaba documento de identidad adulterado para aparentar ser mayor de edad y ejercer labores de adulto, hizo uso de su cuenta en la red social Instagram para suplicar ayuda.

«Mi gente, me escapé de Conani Jarabacoa, me van agarrar otra vez, la Policía, necesito ayuda por favor, no quiero estar en Conani, estoy pasando malas noches, no duermo. No quiero estar aquí, ayuden, me entregarán nuevamente, quiero estar con mi familia, ayuden», dijo.

Asimismo, agregó: «Me quiero morir, esto es en serio, por favor ayúdenme, no quiero estar en Conani, ya la policía viene en camino a buscarme, me voy a portar como una niña de mi edad, por favor, no me maltraten más, no quiero estar en Conani más, ayuden por favor».

Su último mensaje decía que ya habían llegado los policías a buscarla. «Ya llegaron los policías para llevarme a Conani, este es mi último mensaje, mami, ayúdame, por favor, Ariana, alguien por favor, no sé dónde están ninguno, ayúdenme, no he podido hablar con nadie, ya están aquí, mi último mensaje».

