Masalles: EEUU quitaría visas a Estrella y Pacheco si no aprueban orientación sexual en Código Penal

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El obispo de diócesis Baní, monseñor Víctor Masalles, afirmó este martes que los presidentes del Senado, Eduardo Estrella, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, están siendo supuestamente amenazados por los Estados Unidos de retirarles la visa, si el Congreso Nacional no aprueba la orientación sexual en el nuevo Código Penal.

“Ojalá que no sea verdad. Quiero pensar que no nos venderían por un sellito”, dijo Masalles en su cuenta de Twitter.

Resaltar que el Código Penal continúa siendo objeto de debate, y es que después de más de un año de estudio en el proyecto, este martes los legisladores introdujeron un nuevo proyecto que contiene al menos cuatro modificaciones que se consensuaron con los voceros políticos.

Este mismo martes, el diputado José Horacio Rodríguez renunció de la comisión designada para estudiar este nuevo proyecto con un plazo de 24 horas para rendir informe.

Rodríguez destacó que está convencido de que por su volumen y trascendencia resulta imposible e irrisorio pretender conocer, estudiar y construir consenso de una nueva versión de dicho proyecto en un plazo de apenas 24 horas como se le otorgó a la comisión.

— Monseñor Víctor Masalles (@VictorMasalles) January 4, 2022