Más que dos: una propuesta musical con fuerte descarga bohemia

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO.- Los amantes de la bohemia capitalina tienen la oportunidad única de ser partícipes del reencuentro de dos voces emblemáticas del género: Teresa y Tessie, quienes protagonizan el concierto “Más Que Dos”, a realizarse el sábado 27 de julio, en Chao de Ágora Mall.

La destacada comunicadora Tessie Sánchez junto su madre Teresa Aída son artistas reconocidas y queridas por el público y que han escrito su historia cantando en los más emblemáticos espacios bohemios de la capital, el último de los cuales, fue el Bar de Teresa.

Teresa y Tessie son un verdadero espectáculo ya que ambas cantan con el alma, a pecho abierto, canciones de amor y desamor con estilos diferentes, pero con una gran fuerza interpretativa y extraordinario manejo escénico.

Tessie, con un estilo más jovial y atrevido en el que deja al desnudo la fortaleza de su carácter, interpretará canciones como “Hasta que apagues tu sed”, “El arañazo”, “Hoy quiero confesar”, “Como una ola”, “Lo mejor que hay en mi vida”, entre otras, pasando desde Isabel Pantoja, Rocío Jurado y Raphael, hasta Andrés Cepeda, bajo la dirección musical del maestro Samuel Atisol.

Teresa, a quienes muchos la llaman “La dama de la canción bohemia”, hará un recorrido por sus canciones favoritas de Mercedes Sosa, Mirla Castellanos y Armando Mazanero, tales como: “Honrar la vida”, “Señor Juez”, “Contigo aprendí”, entre otras en las que se hará acompañar por el reconocido guitarrista Francis Cabral.

“Para mí, poder cantar en un mismo escenario con mi madre, siempre es motivo de orgullo y satisfacción, mucho más en esta oportunidad, a poco más de un año de ella sobrepasar una compleja situación médica en la cual por momentos, creí que la perdía, entonces es una forma de celebrar la vida juntas, como más nos gusta… cantando”, afirma Tessie.

En tanto que Teresa asegura que lo único que le ha gustado, desde que tiene uso de razón, es cantar. Y que hacerlo siempre es de gozo para ella “pero ahora la sensación es distinta, pues tengo ansias de cantarle a la gente que yo quiero, a los que me han seguido y he visto durante décadas en cada uno de mis proyectos. Es un reencuentro en el que quiero cantar agradecida por la vida, la familia y los amigos que me han apoyado en los momentos difíciles”, expresa Teresa.

La cita a partir de las 9pm en el acogedor ambiente de Chao y las boletas están a la venta en Uepa Tickets. Para mayor información: 809-467-3720.

Anuncios

Relacionado